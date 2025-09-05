Llega a México la esperada película Demon Slayer

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La espera ya casi termina para los fans del célebre anime Demon Slayer, ya que la nueva película de la saga "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: El Castillo Infinito" llegará a las salas de cine mexicanas el próximo 11 de septiembre.

Esta cinta es la primera de la trilogía del último arco sobre la historia basada en los mangas del mismo nombre y promete ser una película épica.

Con el motivo de este esperado estreno, la famosa cadena de cine, Cinépolis, lanzará 4 vasos coleccionables, los cuáles están decorados con la temática de la nueva película.

¿Cuánto cuestan los vasos coleccionables de Demon Slayer?

A través de un video de TikTok, Cinépolis dio a conocer los 4 vasos coleccionables que se podrán adquirir en las dulcerías de las sucursales.

Estos vasos son 3D y cuentan con un diseño digno de los fans del anime, ya que cada uno está inspirado en uno de los "demon slayers" de la historia. Los popotes están diseñados para replicar las katanas de Tanjiro, Shinobu, Zenitsu y Tomioka.

Cada vaso tendrá un costo de $250 pesos mexicanos e incluirán refresco sin refill.

¿A partir de cuándo y dónde se pueden adquirir los vasos de Demon Slayer?

En el video publicitario, Cinépolis anunció que estos vasos son exclusivos de la función especial de Castillo Infinito del 7 de septiembre, la cual se llevará a cabo en la sucursal de Cinépolis Toreo Parque Central.

Esta función es parte de un evento especial en el que previamente habrá una alfombra roja. Los asistentes podrán ver desfilar a los actores de doblaje del anime y a seiyus -actores de voz en japonés-, además de invitados especiales.

Pero no te preocupes, Cinépolis también ha anunciado que habrá más vasos disponibles para el estreno oficial de la película a nivel nacional.