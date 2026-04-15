Los Aguilar custodian a Ángela en medio del escándalo de Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- La

emitió un

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oficial para deslindar aAguilar de versiones que la vinculan con una conversación reciente que circula en redes sociales sobre la polémica que rodea a su esposo, el cantantey su nuevo video musical "Un vals", el cual es protagonizado por la modelo mexicana, señalada por tener un gran parecido físico a su expareja Cazzu y madre de su hija Inti, y también conEn else subraya que cualquier señalamiento en su contra "" y forma parte de narrativas ajenas a la cantante; extraoficialmente, en redes, circulan versiones que aseguran que la hija de Pepe Aguilar la estaría pasando muy mal tras todo lo que se ha desatado desde el jueves por la noche con el lanzamiento de "Un vals".En el documento, dirigido a lay a los medios, se destaca que la intérprete se mantiene enfocada en su carrera y proyectos musicales, al tiempo que lamenta que no es la primera vez que su nombre es utilizado en especulaciones. Asimismo, se hace un llamado a verificar la información antes de difundirla y a evitar contribuir a la desinformación y el acoso.La comparación entrecon Cazzu yha generadohacia el intérprete, avivando la conversación en torno a suy al control que dice no tiene con el manejo de su nombre y su carrera.En este contexto, laha optado por marcar distancia y proteger la imagen de, insistiendo en que la artista no tiene relación con dichas controversias y que continuará centrada en su música y suDesde que se desató la polémica hace casi una semana,no ha reaparecido ni en sus redes ni un su canal de WhatsApp, donde publicó por última vez el 5 de abril un mensaje con buenos deseos para sus seguidores."Les deseo un domingo lleno de amor y tranquilidad. Los quiero mucho".