Los amores de Salma Hayek antes de conocer a Pinault

Salma Hayek es una de las actrices y productoras de cine más exitosas de Hollywood. Si bien ahora está felizmente en pareja con el empresario francés Francois-Henri Pinault, Hayek estuvo en pareja con grandes galanes de Hollywood.

¿Con qué actores estuvo en pareja Salma Hayek?

Cuando Salma Hayek filmaba la película "The Hunchback" (la adaptación de "El jorobado de Notre Dame"), la actriz conoció a Edward Atterton el actor y empresario inglés. Se enamoraron y estuvieron juntos desde 1997 hasta 1999. Incuso hay muchas fotos de ellos en la premiere de "Ever After".

Luego Hayek conoció al actor estadounidense Edward Norton. Ambos fueron presentados por el quiropráctico de Salma. Comenzaron a salir en privado y luego comenzaron a asistir a diversas avant premieres juntos.

Lamentablemente, en 2003, el co-star de Hayek, Daryl Sabara (quien tenía 11 años) reveló en la prensa que la mexicana ya no estaba con Norton. Tras la ruptura, ambos permanecieron siendo amigos e incluso Norton asistió a la boda de Hayek con Francois-Henri Pinault en 2009.

Otro de los romances más mediáticos de Salma Hayek fue el que mantuvo con el actor Josh Lucas. La noticia se conoció después que una revista de Estados Unidos asegura que ambos fueron vistos tomados de la mano en un comercial de Coca-Cola que Hayek estaba filmando. La primera vez que posaron juntos fue en la premiere de la película "Wonderland", sin embargo su relación finalizó en 2004. De acuerdo con el actor, decidieron terminar su relación por sus diferentes agendas, pues ella estaba en Sudáfrica y él en Australia.

Dos años más tarde, Salma Hayek conoció a Francois-Henri Pinault, durante su paso por la gala en el Palazzo Grassi de Venecia. Un año después, la actriz reveló a la prensa que estaban juntos y que pronto recibirían a su primera hija, Valentina Paloma.