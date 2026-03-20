Los Ángeles Azules cancelan concierto en Plaza de Toros México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).- El concierto de

, programado para el sábado 6 de junio de 2026, fue cancelado, según informó la empresa organizadora a través de un comunicado oficial.

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En redes sociales comenzó a circular el mensaje de, dirigido a los fans que ya esperaban poder escuchar los éxitos de la agrupación en la"Informamos al público de la CDMX que, debido aimprevistas y completamente ajenas a la organización de, promotor, artista y recinto, el concierto deprogramado para el 6 de junio en la Monumental Plaza de Toros ´La México´", señala el comunicado.Aunque no se detallaron las causas específicas de la cancelación, anunciada con tres meses de anticipación, sí se dieron a conocer las indicaciones para el¿Qué pasará con los boletos paraen la Plaza de Toros?Quienes adquirieron entradas recibirán la devolución de su dinero, aunque el proceso dependerá del método de compra. En el caso de, los usuarios deberán esperar a que su banco procese el reembolso. Por otro lado, quienes compraron en la taquilla deberán seguir algunos pasos adicionales.A partir delde 2026, podrán acudir aldonde realizaron la compra para solicitar su reembolso, el cual se efectuará de manera inmediata.Hasta el momento,sobre la cancelación del concierto en "La México", lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores respecto a las razones detrás de la decisión.La agrupación tampoco ha compartido el comunicado deen sus redes sociales y ha dado pie asobre posibles desacuerdos con la promotora u organizadores.