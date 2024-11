Entérate | Los estrenos de Netflix para noviembre

Con el final del año a la vista, Netflix sigue actualizando su catálogo con nuevos títulos, desde drama hasta historias navideñas, tras un octubre dominado por el terror, noviembre se presenta con opciones frescas, preparándose también para las próximas festividades.

Nuevas series en Netflix en noviembre de 2024:

Entre los lanzamientos de series, noviembre trae la esperada segunda parte de la sexta temporada de "Cobra Kai", en la que los personajes deberán unir fuerzas ante la amenaza de un villano que busca desequilibrar sus vidas.

A su vez, la biografía del legendario piloto de Fórmula Uno, Ayrton Senna, llegará con Senna, explorando no solo su habilidad en las pistas, sino también su vida personal y legado en el deporte. Además, la serie "La emperatriz" regresa con una segunda temporada para sumergirnos en la vida de Isabel de Austria y su paso por la monarquía.

Estrenos de series en noviembre:

Cuenta atrás: Paul vs. Tyson – 7 de noviembre

Asalto al banco central – 8 de noviembre

Arachne, Temporada 2 – 9 de noviembre

Las hermanas Guerra – 13 de noviembre

Sprint: Los humanos más veloces, Temporada 2 – 13 de noviembre

Cobra Kai, Temporada 6 (parte 2) – 15 de noviembre

Zombiverso: Sangre fresca – 19 de noviembre

La emperatriz, Temporada 2 – 22 de noviembre

Hechizados – 22 de noviembre

¿Es pastel? Festividades – 28 de noviembre

Senna – 29 de noviembre

Películas que llegan a Netflix en noviembre de 2024:

En cuanto a películas, Netflix arranca el mes con el estreno de "El hombre araña" y le sigue el esperado debut de Pedro Páramo, dirigido por Rodrigo Prieto. Inspirada en la novela de Juan Rulfo, esta adaptación llevará a los espectadores en el mundo surrealista de Comala. Para aquellos que buscan entrar en el espíritu festivo, Nos vemos la próxima Navidad y Un muñeco de nieve para derretirse son opciones para disfrutar en familia.

Estrenos de películas en noviembre:

El hombre araña – 1 de noviembre

Nos vemos la próxima Navidad – 6 de noviembre

Pedro Páramo – 6 de noviembre

Un muñeco de nieve para derretirse – 13 de noviembre

Minions: Nace un villano – 14 de noviembre

Madagascar y Madagascar 2 – 16 de noviembre

La lección de piano – 22 de noviembre

Golpes del destino – 25 de noviembre

Nuestro secretito – 27 de noviembre

Documentales y especiales: Historias inspiradoras y conmovedoras:

El espacio documental de Netflix también se fortalece en noviembre con el lanzamiento de #SeAcabó: Diario de las campeonas. Este especial profundiza en el triunfo de la selección femenil de fútbol de España, abordando no solo su victoria en el Mundial, sino también el polémico momento en el que Jenni Hermoso fue acosada por el presidente de la RFEF, lo que generó un importante debate sobre el respeto en el deporte. Los niños perdidos, otro documental destacado, contará la historia de un grupo de niños que, con valentía, sobrevivieron en la jungla siguiendo sus instintos.

Documentales y especiales en noviembre:

#SeAcabó: Diario de las campeonas – 1 de noviembre

Los niños perdidos – 14 de noviembre

Nuestros océanos – 20 de noviembre

Jake Paul vs. Myke Tyson – 15 de noviembre.