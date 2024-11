Daniel Bisogno anuncia su regreso a "Ventaneando"

Daniel Bisogno acaba de dar a conocer que su inminente regreso a "Ventaneando" está a punto de suceder, pues luego de pasar dos meses recuperándose del trasplante de hígado al que fue sometido, este lunes estará de regreso en la conducción del vespertino, aunque aclaró que, como había sucedido antes, su participación no sería diaria.

Pese a que, en las últimas semanas, se rumoró mucho acerca del estado de salud del conductor que, tras ser trasplantado, tuvo que reingresar al hospital por una fiebre y un virus que contrajo a los pocos días del procedimiento, parece que su recuperación marca de forma positiva.

La noticia la dio a conocer Pati Chapoy, minutos antes de que terminará la emisión de hoy del vespertino; con un semblante sonriente, la periodista mexicana presentó un audio, grabado por el propio Bisogno, en el que mostraba su entusiasmo de volver a trabajar.

En la nota de voz, "el Muñeco" señaló que este lunes, 4 de noviembre, volverá al foro de "Ventaneando" para reunirse con sus compañeros del programa, luego de despedirse de ellos y el público hace poco más de dos meses.

Bisogno afirmó que, en estos momentos, se siente muy bien y con toda la vitalidad de regresar a sus actividades, aunque tendrá que hacerlo de forma escalonada, por lo que no estará en el vespertino de lunes a viernes, pero no especificó qué días será los que asista al foro.

También indicó que el trasplante de hígado fue la última intervención que necesitaba atravesar para que su condición de salud se estableciera.

Finalmente, agradeció al público por el apoyo y su constante preocupación por su estado, ya que desde que dejó el programa, sus redes sociales se llenaron de mensajes solidarios que, asegura, lo ayudaron a enfrentar el proceso médico y salir adelante.