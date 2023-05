Los mejores momentos de Jorge "El Burro" Van Rankin en TV

A-AA+

Jorge "El Burro" Van Rankin sorprendió a todos cuando anunció que había sido despedido de "Miembros al aire" porque llevaba años al frente del programa.

Además, no se fue en buenos términos y promete contar los detalles de su salida.

En sus 36 años como conductor ha tenido transformaciones tanto en lo físico como en lo profesional según puede verse en Youtube buscando sus trabajos.

Su carrera como locutor de radio tuvo momentos épicos como esa llamada a José Ramón Fernández.

También fue amigo de Luis Miguel junto a Roberto Palazuelos, estuvieron un tiempo distanciados pero se reencontraron para la bioserie.

Una de las experiencias televisivas más exitosas de Jorge Van Rankin fue el programa El calabozo, hilarante y desinhibido que rompió con los esquemas de la televisión tradicional en donde estaba invitado desde Paso Stanley hasta Carlos Monsiváis en el mismo programa.

En su vida personal tuvo algunos tropiezos, pero actualmente está casado con Magda Bleizzefer y tiene tres hijas.

Van Rankin participó de dos Big Brother, quedando sexto en uno de ellos y cuarto en la otra emisión. Cuando terminaron estas dos experiencias empezó a tener ofertas laborales para ser actor y llegó la serie ´40 y 20´ en la que interpreta a un hombre maduro que intenta seguir viviendo como si fuera un chavito.

Estuvo en programas de televisión y desde hacía 13 años estaba conduciendo "Miembros al Aire" y hace pocos días se enteró de que quedaba fuera del programa.

Van Rankin dijo que no conoce las razones porque no se las dieron, sólo lo despidieron en un pasillo de Televisa, según lo relató en un video. Lamentó la manera en la que se le habían dado las gracias, pues fue uno de los fundadores de este programa de Unicable y se desconoce si seguirá la emisión y qué cambios habrá.