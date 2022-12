Los mellizos de Julia Roberts, Phinnaeus y Hazel, llegan a 18 años

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Julia Roberts cumplió 55 años el pasado octubre y disfruta radiante su presente en compañía de su familia. La actriz sigue más vigente que nunca en la actuación y en la producción, ocupada con su agenda de trabajo, pero eso no quita que se tome un tiempo para colgar una foto emotiva y dedicar un mensaje de cumpleaños a sus mellizos.

Así lo hizo esta semana, con una imagen que sorprendió y enterneció a sus más de 10.4 millones de seguidores de Instagram, en donde se la pudo ver con los pequeños cuando eran bebés. La fotografía ya lleva acumulados más de 456 mil "Me gusta". Hazel Patricia y Phinnaeus Walter llegaron a la vida de la actriz y de su esposo, Danny Moder, en 2004.

Tres años después, Julia y su esposo trajeron al mundo a Henry, el menor de la familia. Los tres hijos de la ganadora de un Óscar no pertenecen al mundo del espectáculo y más bien tienen un perfil bajo en su clan y el círculo de allegados de su madre. De hecho son pocos datos los que Roberts ha revelado a lo largo de su existencia.

La protagonista de "Wonder" es una de las figuras de Hollywood que más hermética es con su vida privada, pero esta semana decidió romper el cerco para compartir con sus fans de todas las latitudes una tierna postal de la niñez de sus mellizos, que hace días cumplieron sus 18 años. El epígrafe conciso que escribió la actriz fue: "18 ¡Los amo!".

"Estoy muy emocionada por ellos. Es algo increíble, yo no tuve la suerte de tener una experiencia universitaria. Y ver cómo ellos sí lo logran es fascinante", fue parte de las declaraciones que hizo la ganadora de tres Globos de Oro para el portal Extra, acerca del presente que invade su vida, con sus mellizos comenzando la universidad. En pocas oportunidades Phinnaeus y Hazel se han mostrado en público, una de ellas fue en el Festival de Cannes.