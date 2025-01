Entérate | Los mexicanos con voz y voto en los premios Oscar 2025

En este 2025, al menos 40 mexicanos tendrán en sus manos la oportunidad de decidir quienes ganarán el Oscar.

Desde 2016, luego de la discusión desatada en el movimiento "#OscarSoWhite", La Academia Americana de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió ser más inclusiva y diversa, abriendo sus puertas a creadores de todo el mundo.

Desde ese momento y de manera anual, publica una lista de invitados que se conforma con recomendaciones de sus miembros, las cuales son investigadas y sometidas a un proceso de estudio.

Claro que el invitado, en caso de aceptar la propuesta, debe pagar una cuota y ya con eso participar en eventos propios de La Academia, entre ellas votar por las películas nominadas a la codiciada estatuilla.

En la primera lista se incluyeron los ya desaparecidos Silvia Pinal e Ignacio López Tarso; los realizadores Patricia Riggen ("Los 33"), Israel Cárdenas ("Cochochi") y Carlos Carrera ("El crimen del Padre Amaro").

A los invitados se suman los que ya obtuvieron el premio como el caso de los Tres Amigos (Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón), los cinefotógrafos Emmanuel Lubezki y Guillermo Navarro; y el diseñador de producción Eugenio Caballero. También entran los nominados como Felipe Fernández del Paso, responsable del diseño de producción de "Frida".

Entre los miembros mexicanos más conocidos se encuentran las actrices Eiza González, quien ha trabajado en filmes como "Godzilla vs Kong" y "Baby driver"; Adriana Barraza, nominada por "Babel", Kate del Castillo y Dolores Heredia; así como los actores Luis Gerardo Méndez, de "Los ángeles de Charlie" y Demian Bichir, nominado al Oscar a Mejor Actor por su labor en "A better life".

También se encuentran los realizadores Luis Estrada, director de "El infierno"; Lila Avilés, quien buscó un lugar en la entrega 2023 con "Tótem" y Carlos López Estrada, cuya cinta animada "Raya y último dragón", optó por el galardón en su especialidad.

Menos conocidos mediáticamente figuran los cinefotógrafos Damián García ("Andor") y Dariela Ludlow ("Ruido"), la vestuarista Gabriela Fernández ("Cantinflas"), las productoras Daniela Alatorre ("Una película de policías", hoy directora del Imcine) ) y Fernanda de la Peza ("La región salvaje"), así como el productor Daniel Birman.

También están los músicos Leonardo Heiblum y Jacobo Lieberman, al igual que las cortometrajistas en stop motion Karla Castañeda y Rita Basulto (quienes colaboraron en la cinta "Pinocho", de Guillermo del Toro).

No falta el área de maquillaje representado por Alfredo Mora ("Luis Miguel, la serie") Maripaz Robles ("Ya veremos") y David Ruiz Gameros ("Cómo cortar a tu patán") y casting con Alejandro Reza. Jesús Pimentel Melo, fundador de Cine Qua Non Lab, una organización sin fines de lucro que apoya al cine independiente y Daniela Michel, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, son de los más recientes integrantes de la Academia americana.

Los realizadores Michel Franco, ganador en Cannes y Venecia ("Nuevo orden") y Carlos Reygadas ("Japón"), el productor Edher Campos ("Año bisiesto), el sonidista Sergio Díaz ("ROMA"), la diseñadora de producción Bárbara Enríquez ("Sueño en otro idioma"), el cinefotógrafo Diego García ("Tiempos felices"), la productora Martha Orozco ("Cuates de Australia"), la guionista Marina Stavenhagen ("De la calle") y la diseñadora de vestuario Anna Terrazas ("Los adioses"), también se encuentran.