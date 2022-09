Los momentos más emblemáticos de la XEW en sus 92 años

A-AA+

"Amigos, esta es la XEW, la voz de América Latina desde México", pronunció el locutor Leopoldo de Samaniego el 18 de septiembre de 1930 a las 20:00 horas cuando con el "Himno a la Alegría" dio inauguró las emisiones de lo que hoy es la estación más antigua del país: la XEW.

Hoy, en conmemoración al aniversario número 92 de esta radiodifusora, recordamos algunos de los momentos más emblemáticos de la XEW.

"Los tres mosqueteros" en 1932

Basada en la novela de Alejandro Dumas esta fue la primera radionovela transmitida en el año de 1932, con el tiempo estos formatos comenzaron a tomar tanta fuerza que se transmitían hasta cinco radionovelas al día.

El nacimiento de "Cri Cri" en 1934

El reloj marcaba las siete de la noche del 15 de octubre de 1934 cuando por primera vez se escuchó una voz singular que decía "¿Quién es ese que anda ahí?, es Cri-Cri, es Cri-Cri", proveniente del locutor Francisco Gabilondo Soler quien antes de consolidarse bajo el personaje de Cri Cri, condujo un programa de cuentacuentos.

"La hora íntima de Agustín Lara" en 1935

Uno de los programas más icónicos de la radio fue aquel que no sólo se llenaba con el repertorio del compositor Agustín Lara, sino que también lo involucra como locutor que contaba sus secretos más íntimos como cuando es cuestionado sobre el tema de su improvisación y aceptó: La mujer.

Pedro Infante

El 13 de junio de 1944 cuando Pedro Infante ya estaba consolidado como un actor del cine mexicano fue invitado por Álvaro Gálvez y Fuentes "El Bachiller" anunciado como: "El tenor Pedro Infante, artista del cine nacional con la orquesta que dirige Juan García Esquivel. Agapito y Timoteo en el almanaque del aire".

Jacobo Zabludovsky, 1985

Los ojos del periodista Jacobo Zabludovsky fueron cruciales para informar a la ciudadanía en tiempo real sobre los desastres que había causado el sismo del 19 de septiembre de 1985. Su crónica comenzaba con la frase "No he visto ninguna alteración, quizá un poquito más de tránsito que el acostumbrado", pero a medida que iba avanzando en su coche describía los derrumbes y emergencias.