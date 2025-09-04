Los MTV VMAs 2025: lista de nominados, fecha y presentadores revelados
Los MTV VMAs 2025 se llevarán a cabo en el UBS Arena de Nueva York, con un line-up de artistas que marcarán tendencia en la industria musical.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Desde la recordada presentación de la cantante Madonna con "Like a Virgin" en 1984, pasando por el espectáculo de Michael Jackson en 1995 o el show de Lady Gaga en 2009, los MTV Video Music Awards (VMAs) se han consolidado como algo más que una premiación: son un festín global de música, cultura pop y espectáculo.
Este año no será la excepción. Los VMAs 2025 prometen reunir sobre el escenario lo mejor del pop, hip hop, R&B, reguetón, country y K-pop en una noche que busca marcar tendencia en la industria.
¿Cuándo y dónde ver los VMAs 2025?
La gala se celebrará el domingo 7 de septiembre de 2025 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, recinto que ha albergado desde partidos de la NFL hasta grandes conciertos.
En México, la cobertura arrancará con un pre-show a las 18:00 horas (CDMX), con la presentación especial del grupo de K-pop KATSEYE. La ceremonia principal iniciará a las 19:00 horas. En toda Latinoamérica, el evento se transmitirá por MTV, Paramount++ y Pluto TV.
Presentadores y artistas confirmados
El rapero LL Cool J será el anfitrión de la noche, acompañado de una diversa lista de presentadores: Ice Spice, Paris Hilton, Jessica y Ashlee Simpson Ross, Brittany Snow, Ciara, Latto, Livvy Dunne, Malin Akerman, Megan Stalter, Nikki Glaser y el trío HUNTR/X (Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami).
Entre las sorpresas destacan los premios especiales:
Mariah Carey recibirá el Video Vanguard Award.
Ricky Martin será homenajeado con el Latin Icon Award, el primero en la historia de la premiación.
Además, por primera vez los VMAs integrarán el Extended Play Stage dentro de la gala, donde debutarán artistas como:
Bailey Zimmerman (country multiplatino).
The Kid LAROI (con 5 nominaciones).
Lola Young (revelación británica).
Megan Moroney (nominada a Mejor Video Country).
Los favoritos en las nominaciones
La lista completa de nominados se reveló el pasado 5 de agosto y está dominada por grandes nombres: Lady Gaga lidera con 12 nominaciones. Le siguen Bruno Mars, Kendrick Lamar, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae, Conan Gray y Jelly Roll. En el terreno latino, destacan Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma.
El público aún puede votar en categorías como Artista del Año, Canción del Verano y Mejor Colaboración, mientras que los premios técnicos (Mejor Coreografía, Mejor Edición, etc.) serán elegidos por expertos de la industria.
Categorías principales de los VMAs 2025
Video del Año
Ariana Grande-Brighter Days Ahead
Billie Eilish-Birds of a Feather
Kendrick Lamar-Not Like Us
Lady Gaga & Bruno Mars-Die With A Smile
ROSÉ & Bruno Mars-APT
Sabrina Carpenter-Manchild
The Weeknd, Playboi Carti-imeless
Artista del Año
Bad Bunny
Beyoncé
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Taylor Swift
The Weeknd
Canción del Año
Alex Warren-Ordinary
Billie Eilish-Birds of a Feather
Doechii-Anxiety
Ed Sheeran-Sapphire
Gracie Abrams-Te quiero, lo siento
Lady Gaga & Bruno Mars-Die With A Smile
Lorde-What Was That
ROSÉ & Bruno Mars-APT
Tate McRae-Sports Car
The Weeknd, Playboi Carti-Timeless
Mejor artista revelación
Alex Warren
Ella Langley
Gigi Perez
Lola Young
Sombr
The Marías
Mejor Artista Pop (Nueva Categoría)
Ariana Grande
Charli XCX
Justin Bieber
Lorde
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Actuación MTV Push del Año
Shaboozey-"A Bar Song (Tipsy)" (agosto 2024)
Ayra Starr-"Last Heartbreak Song" (septiembre 2024)
Mark Ambor-"Belong Together" (octubre 2024)
Lay Bankz-"Graveyard" (noviembre 2024)
Dasha-"Bye Bye Bye" (diciembre 2024)
KATSEYE-"Touch" (enero 2025)
Jordan Adetunji-"KEHLANI" (febrero 2025)
Leon Thomas-"Yes It Is" (marzo 2025)
Livingston-"Shadow" (abril 2025)
Damiano David-"Next Summer" (mayo 2025)
Gigi Perez-"Sailor Song" (junio 2025)
Role Model-"Sally, cuando se acaba el vino" (julio 2025)
Mejor Colaboración
Bailey Zimmerman & Luke Combs-"Backup Plan"
Kendrick Lamar & SZA-"Luther"
Lady Gaga & Bruno Mars-"Die With A Smile"
Post Malone ft. Blake Shelton-"Pour Me A Drink"
ROSÉ & Bruno Mars-"APT"
Selena Gomez & Benny Blanco-"Sunset Blvd"
Mejor Álbum
Bad Bunny-"Debí Tirar Más Fotos"
Kendrick Lamar-"GNX"
Lady Gaga-"Mayhem"
Morgan Wallen-"I´m the Problem"
Sabrina Carpenter-"Short n´ Sweet"
The Weeknd-"Hurry Up Tomorrow"
Mejor Cinematografía
Ariana Grande-"Brighter Days Ahead"
Ed Sheeran-"Sapphire"
Kendrick Lamar-"Not Like Us"
Lady Gaga-"Abracadabra"
Miley Cyrus-"Easy Lover"
Sabrina Carpenter-"Manchild"
Mejor Grupo
aespa
BLACKPINK
KATSEYE
SEVENTEEN
Stray Kids
All Time Low
Backstreet Boys
Coldplay
Evanescence
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Imagine Dragons
Jonas Brothers
My Chemical Romance
The Marías
Twenty One Pilots
La lista completa de nominados de los VMAs 2025 abarca más de 20 categorías, entre ellas Mejor Video Pop, Mejor Video Hip-Hop, Mejor Video Latino, Mejor Video K-Pop, Mejor Álbum y Canción del Verano.
