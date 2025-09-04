logo pulso
Vuelca su camioneta bajando puente del Tec de San Luis

SLP

Inician decoración patria del jardín principal y alcaldía de Soledad

Por Flor Martínez

Septiembre 04, 2025 03:53 p.m.
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inició los trabajos de decoración por las festividades del mes patrio, tanto en la fachada de Presidencia como en el Jardín principal, a cargo de la Coordinación de Alumbrado Público. 

De acuerdo a su titular, Abel Ramírez Huerta, informó que en la fachada de Palacio municipal, se colocarán alrededor de 12 estructuras iluminadas, que representarán los rostros de los héroes de la Independencia de México y una especie de alas y lienzos tricolores. 

En la plaza principal, se iluminarán con otras 30 estructuras tricolores, que se colocarán en árboles de mayor altura, con el fin de dar un espectáculo completo a todo el primer cuadro de la ciudad.

El funcionario detalló que las calles principales al primer cuadro, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, también recibirán iluminación especial de esta temporada, con adornos en lámparas y múltiples estructuras de mediano tamaño, creando un sistema coordinado de decoración. 

En cuanto al interior de Presidencia, afirmó que serán otras áreas las encargadas de llevar a cabo los trabajos, los cuales, no requerirán instalaciones eléctricas y se prevé que utilicen materiales en buen estado que se han usado en administraciones anteriores.

