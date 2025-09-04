Inician decoración patria del jardín principal y alcaldía de Soledad

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inició los trabajos de decoración por las festividades del mes patrio, tanto en la fachada de Presidencia como en el Jardín principal, a cargo de la Coordinación de Alumbrado Público.

De acuerdo a su titular, Abel Ramírez Huerta, informó que en la fachada de Palacio municipal, se colocarán alrededor de 12 estructuras iluminadas, que representarán los rostros de los héroes de la Independencia de México y una especie de alas y lienzos tricolores.

En la plaza principal, se iluminarán con otras 30 estructuras tricolores, que se colocarán en árboles de mayor altura, con el fin de dar un espectáculo completo a todo el primer cuadro de la ciudad.

El funcionario detalló que las calles principales al primer cuadro, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, también recibirán iluminación especial de esta temporada, con adornos en lámparas y múltiples estructuras de mediano tamaño, creando un sistema coordinado de decoración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto al interior de Presidencia, afirmó que serán otras áreas las encargadas de llevar a cabo los trabajos, los cuales, no requerirán instalaciones eléctricas y se prevé que utilicen materiales en buen estado que se han usado en administraciones anteriores.