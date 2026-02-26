Los Rolling Stones niegan canción para documental de Melania Trump

NUEVA YORK, EU, febrero 26 (ANSA/ EL

).-

quedaron enfrentados por el"Gimme Shelter", tema de los, en el documental producido por Amazon centrado en la ex primera dama durante los días previos al segundo juramento presidencial de Donald Trump.Según informaron medios estadounidenses, el conflicto surgió luego de que eldel film,, afirmara que el líder de loshabía participado directamente en lasy otorgado supara la utilización del tema en la película.La canción acompaña ladel documental ambientada en la residencia de. Aunque los derechos del tema pertenecen a la compañía musicaldeclaró a "Variety" que Jagger "estuvo directamente involucrado" y que había dado su "bendición" al proyecto tras ver una versión preliminar del film.Sin embargo, unde losdesmintió esa versión en declaraciones al dirio "", señalando que el acuerdo fue alcanzado exclusivamente entre los titulares de los derechos musicales y los productores del documental,alguna de la banda.Losfiguran entre numerososque en los últimos años se opusieron públicamente al uso de sus canciones durantede Donald Trump.Entre los músicos quepor la utilización de su repertorio en eventos vinculados al expresidente se encuentran, Bruce Springsteen, Adele, Queen, Elton John, ABBA, Jack White, Céline Dion, Foo Fighters y los herederos de Prince, Tom Petty e Isaac Hayes, entre otros.De acuerdo con, otros-incluidosy los herederos de Prince- fueron contactados para integrar ladel documental Melania, peropor motivos políticos.La polémica se amplió además a otros nombres del ámbito cinematográfico. El compository el directorsolicitaron la retirada de una pieza musical incluida en el documental, argumentando que, titular de los derechos, no había informado al autor sobre la cesión del material.Pese a las objeciones, elaseguró que elen la"independientemente de la infraestructura que distribuya el contenido".El episodio vuelve a poner de relieve lasrecurrentes entreinternacionales y producciones o campañas vinculadas a Trump, donde el uso de música popular se convirtió en un terreno frecuente dey políticas.