Luis de Llano y su aparición desde que lo demandaron

CIUDAD DE MÉXICO.- Vaya persecución que vivió Luis de Llano este fin de semana por parte de los medios de comunicación, los cuales captaron su presencia durante un evento al que acudieron diferentes figuras artísticas, por lo que cuando la prensa lo vio, aprovechó para cuestionar al productor con respecto a si era verdad que apelará la demanda que Sasha había interpuesto en su contra, por el delito de daño moral, luego de que hace más de un año, de Llano hablara de la relación amorosa que sostuvo con la cantante -en una entrevista-, cuando ella tenía 14 años y él 39, revictimizando a Sokol con las declaraciones que realizó.

El famoso productor de Televisa, fue captado mientras arribaba al recinto donde se llevó a cabo los Premios Patria 2023, por lo que se dijo muy contento de ver cómo eran reconocidas grandes personalidades del medio, y aunque De Llano se acercó a los micrófonos y cámaras que se hacinaban alrededor de él, en búsqueda de obtener una declaración en relación a la demanda que atraviesa, Luis de Llano no dio su brazo a romper y prefirió guardar silencio.

Su hermetismo -justificó- tuvo que ver con una petición de sus abogados, debido a que destacó que fueron ellos quienes le indicaron que no podía hablar acerca de la situación legal que atraviesa por la demanda que Sasha interpuso en su contra, por lo que dejó abierta tanto la posibilitad de apelar como no apelar ante las acusaciones, un rumor que se esparció hace un par de días, a través de una página de internet: “No puedo decir si es falsa o no, sin comentarios eso”.

“Perdón, mis abogados son los que están tratando todo, por favor, me han pedido que ellos son los que están manejando todo ello (...) de eso no tengo comentarios para nada”.