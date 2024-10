Luis Miguel abre nueva fecha en la Ciudad de México

Luis Miguel no deja de sorprender a sus fans mexicanos, y es que, tras anunciar que su gira 2024 concluiría este próximo 30 de noviembre en la CDMX, ahora se dio a conocer que esta despedida se extenderá, por lo menos, una noche más.

Fue a inicios de este mes, cuando "El Sol" dio a conocer que pondría fin a su regreso con un gran concierto en el Estadio GNP Seguros, pero el entusiasmo que causó entre sus fans también provocó que los boletos se agotaran en cuestión de días.

Por ello, como agradecimiento a todo su público, el intérprete de "La Incondicional" abrió una nueva fecha; información que fue confirmada por OCESA.

"¡El Sol de México regresa a casa para hacer historia y una sola noche no es suficiente! Tenemos segunda fecha para vivir el gran cierre mundial del Tour Latino más exitoso de todos los tiempos".

De acuerdo con la publicación, la cita está programada para el próximo domingo 1 de diciembre, y el escenario será el mismo.

Asimismo, detallaron que los boletos saldrán a la venta el próximo 23 de octubre en punto de las 11:00, pero la dinámica se dividirá en tres fases.

La primera de ellas será una preventa exclusiva para tarjetas de crédito HSBC, mientras que un día después, el jueves 24 de octubre, podrán comprar sus accesos quienes cuenten con tarjeta de crédito y de débito del mismo banco.

La tercera y última fase se llevará a cabo el viernes 25 de octubre y estará abierta al público en general.

La gira de Luis Miguel no solo ha significado un reencuentro entre el artista y sus seguidores más fieles, también le ha valido un sinfín de récords, convirtiéndola en la más exitosa de toda su carrera.

Incluso, ha sido nombrado por Billboard como el artista mexicano más taquillero y, tan solo en la capital mexicana, impuso la marca de 18 presentaciones en la Arena CDMX para un solo artista.