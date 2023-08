Luis Miguel aprovecha visita a Chile para lanzar su vino

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- El cantante Luis Miguel, quien se encuentra actualmente de gira, sorprendió una vez más a sus fans al incursionar en un nuevo negocio además de su carrera como cantante: el mundo del vino. Y qué mejor país para explorar esta oportunidad que Chile.

El lugar no solo recorre y conecta con la mayoría de naciones sudamericanas, sino que también se ubicó en el 2019 como el cuarto mayor exportador de este producto a nivel mundial y el quinto en términos de valor.

Recientemente ha trascendido que "Luismi" planea poner su nombre en la marca en caso de concretar esta empresa.

La noticia cobró relevancia cuando la comunicadora Laura Landeta, en su programa "Contigo en la mañana" de Chilevisión, mencionó: "Lo que pudimos saber es que existe una gran posibilidad de que volvamos a tener un vino de él", aseguró la periodista.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que el cantante incursiona en el negocio del vino. Previamente ya lo había hecho en colaboración con Aurelio Montes, uno de los mejores enólogos y especialistas en producción de vino de todo Chile.

En aquella ocasión, el vino llevó el nombre de "Único". No obstante, en esta oportunidad parece que "El Sol" buscará que el producto lleve su propio nombre.

¿Aún se puede conseguir "Único"?

El primer vino que emprendió la celebridad continúa en el mercado, con un precio de $553 pesos mexicanos. Aunque actualmente se encuentra agotado en algunas tiendas que suministran bebidas alcohólicas.

"Bien, mientras Luis Miguel pasea por los viñedos, su doble es quien ofrece los conciertos", bromeó la conductora.

El astro rey tiene planeado realizar tres presentaciones en la ciudad de Santiago de Chile, a partir del 21 de agosto. Luego se dirigirá a Las Vegas para cumplir con los shows programados para el mes de septiembre.

El artista aterrizará en México hasta el 15 de noviembre, en Monterrey, y posteriormente llegará a la capital para llevar a cabo sus presentaciones en la Arena CDMX.