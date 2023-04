Luis Miguel celebra cumpleaños con fiesta organizada por su novia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Luis Miguel se dejó consentir por su novia, la española Paloma Cuevas, quien le preparó una fiesta en su casa, a la que asistieron amigos y hubo un gran ambiente en el día que "El Sol" celebró 53 años y anunció, por fin, las fechas de su gira musical 2023.

El cantante abandonó la celebración a altas horas de la madrugada acompañado por el futbolista Raúl González y el entrenador Mamen Sanz. Sebastián Yatra, Cristina Yanes y Remedios Cervantes también asistieron a la fiesta como amigos de la pareja que son.

Ayer, el intérprete de "Ahora te puedes marchar" anunció una gira de 43 conciertos para 2023, la cual recorrerá ciudades de Suramérica, Estados Unidos y México.

La gira iniciará el 3 de agosto en Argentina, donde cumplirá tres conciertos, y finalizará el 17 de diciembre en México, en la ciudad de Guadalajara.

En Ciudad de México, el cantante mexicano se presentará el 21, 22 y 24 de noviembre, presuntamente en el Auditorio Nacional, el lugar de sus grandes noches, aunque también se habla de que los shows podrían llevarse a cabo en la Arena Ciudad de México.

El pasado 14 de febrero, en pleno Día de San Valentín, el cantante anunció la gira de 2023 pero no ofreció detalles, por lo que sus fans en todo el mundo esperaban los detalles con ansias desde entonces.

Fue en verano de 2022 cuando comenzaron las primeras versiones de una relación romántica entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, ya que desde hace años son amigos, y, a pesar de que en un principio la pareja quiso ser prudente y vivir su amor alejados del foco mediático, sus últimas imágenes derrochando complicidad y gestos de cariño en Marbella durante sus vacaciones de Semana Santa demuestran que lejos de esconderse han decidido dar un paso al frente y gritar a los cuatro vientos su felicidad.

La pareja se conoció por la relación de amistad entre Luis Miguel y Enrique Ponce, exmarido de Cuevas, con quien compartía jornadas de toreo y boleros en la finca que el torero tiene en España.

Tras el divorcio de Paloma en 2020, el cantante y ella comenzaron a tener un acercamiento aún mayor, aunque se dice que el mexicano estaba enamorado de Paloma desde hace años, pero en aquel momento era un "amor prohibido".

Ahora, después de meses juntos, la pareja vive su mejor momento, pues de acuerdo con Europa Press, la diseñadora de modas le preparó una fiesta sorpresa en la residencia que posee en el centro de Madrid.

Se trata del primer cumpleaños de Luis Miguel desde que comenzó su noviazgo con Paloma- y al que acudieron algunos de sus amigos más cercanos, que se han convertido en sus mejores apoyos en este momento tan especial y único para ambos.

Entre ellos, estuvo Raúl González Blanco y su mujer Mamen Sanz, la conocida joyera Cristina Yanes, Remedios Cervantes y Sebastián Yatra entre otros.

El cantante colombiano, que mantiene una estrecha relación con Luismi, acudió sin Aitana Ocaña, que se encuentra en México por motivos profesionales, y con la simpatía que le caracteriza, jugó al despiste con los medios de comunicación apostados a las puertas del domicilio de Paloma Cuevas, bromeando con que no sabía que era su cumpleaños.

Europa Press señala que tras varias horas de celebración, los invitados comenzaron a abandonar la casa de la ex de Enrique Ponce a altas horas de la madrugada.

El último en abandonar la fiesta fue precisamente el festejado Luis Miguel, quien fue captado saliendo de la casa de su pareja en la parte de atrás del coche de Raúl y Mamen Sanz.

Desde hace ya varios meses, Luis Miguel se instaló en Madrid para estar cerca de su novia Paloma, quien luce una gran sonrisa en las fotos que circulan en redes en las que aparece junto a su sol, Luis Miguel.