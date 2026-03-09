LUIS MIGUEL, SU LEGADO EN DOCUSERIE

Se rumora que Luis Miguel está a punto de firmar, en secreto, un contrato millonario para realizar una docuserie sobre su camino musical. Se habla de que sus tratos son con una productora independiente española llamada Shine Iberia, quienes fueron los encargados de la serie docubiográfica de Miguel Bosé y Alejandro Sanz, entre varios otros. Es un equipo formado por Macarena Rey (CEO), Ana Rivas (productora ejecutiva), Jorge Ortiz de Landázuri (productor general) y Marijo Larrañaga (directora). Se trata de un recorrido por la historia de la creación de sus canciones y cómo se convirtieron en clásicos.

"El Sol" es una de las figuras más influyentes de la música latina. Su carácter reservado, su distancia con los medios y los misterios que rodean su vida personal han contribuido a mantener viva la fascinación del público por su historia.