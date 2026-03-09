LUIS MIGUEL, SU LEGADO EN DOCUSERIE
Se rumora que Luis Miguel está a punto de firmar, en secreto, un contrato millonario para realizar una docuserie sobre su camino musical. Se habla de que sus tratos son con una productora independiente española llamada Shine Iberia, quienes fueron los encargados de la serie docubiográfica de Miguel Bosé y Alejandro Sanz, entre varios otros. Es un equipo formado por Macarena Rey (CEO), Ana Rivas (productora ejecutiva), Jorge Ortiz de Landázuri (productor general) y Marijo Larrañaga (directora). Se trata de un recorrido por la historia de la creación de sus canciones y cómo se convirtieron en clásicos.
"El Sol" es una de las figuras más influyentes de la música latina. Su carácter reservado, su distancia con los medios y los misterios que rodean su vida personal han contribuido a mantener viva la fascinación del público por su historia.
no te pierdas estas noticias
Imelda Tuñón niega notificación de demanda de José Manuel Figueroa
El Universal
Imelda Tuñón afirmó que sus declaraciones filtradas fueron privadas y que resolverán el caso en tribunales.
En 8M, Yeri Mua llama a recordar feminicidios en México
El Universal
Yeri Mua señala que el 8M es para quienes no están y denuncia abusos y desigualdad.
Cantantes se pronuncian por el 8M
El Universal
Belinda comparte mensaje sobre la fuerza femenina y supera estigmas con su música.