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Luisa Laemmel, la modelo con quien estaría saliendo Orlando Bloom

Orlando Bloom fue visto con la modelo suiza Luisa Laemmel tras su ruptura con Katy Perry.

Por El Universal

Marzo 27, 2026 12:58 p.m.
A
Luisa Laemmel, la modelo con quien estaría saliendo Orlando Bloom

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Tras el fin de su relación con

Katy Perry
, quien desde hace meses mantiene un romance con el político canadiense Justin Trudeau, todo indica que Orlando Bloom

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también ha vuelto a darse una oportunidad en el amor.
El actor de "Piratas del Caribe", de 49 años, fue visto muy cercano a la modelo suizaLuisa Laemmel, de 28, con quien ya se le vincula de manera seria. De acuerdo con versiones cercanas, ambos llevan varios meses saliendo de forma discreta.
Recientemente, la pareja realizó una escapada a Suiza, país natal de la modelo. Durante los primeros días se hospedaron en una exclusiva suite del hotel Dolder Grand, en Zúrich, donde Bloom también acudió a un evento de Porsche. Posteriormente, se trasladaron al lujoso complejo Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna.
Además de disfrutar del viaje, trascendió que el actor convivió con amigos cercanos de Laemmel e incluso habría conocido a parte de su familia. Una fuente citada por The Sun aseguró que la relación ha avanzado al punto de que "se han convertido en una especie de familia", e incluso Bloom viajó con su perro, un caniche miniatura llamado Biggie Smalls.
Esta no es la primera vez que se les ve juntos. En febrero pasado fueron captados saliendo del Super Bowl en Santa Clara, California, caminando tomados del brazo.
Luisa Laemmel, originaria de Zúrich, inició su carrera como modelo a los 16 años tras ser descubierta en el certamen Elite Model Look. Desde entonces ha trabajado con marcas internacionales como Calvin Klein, L´Oréal, Maybelline y Vera Wang. Además, estudió psicología en Inglaterra, donde se graduó con honores, y ha vivido en ciudades como París, Milán, Londres y Nueva York.
Aunque actualmente el actor reside en Los Ángeles, la pareja ha logrado mantener el contacto constante y reencontrarse con frecuencia. Tras difundirse las imágenes del romance, en redes sociales no tardaron en surgir comentarios, muchos de ellos destacando el parecido físico de Laemmel con Miranda Kerr, exesposa de Bloom y madre de su hijo Flynn.
Orlando Bloom tiene con Katy Perry una hija llamada Daisy Dove Bloom, nacida el 26 de agosto de 2020. La relación entre ellos duró aproximadamente nueve años. Su historia comenzó en enero de 2016 y concluyó oficialmente a mediados de 2025.

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