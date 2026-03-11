Luto en la familia de Eminem; muere su abuela a los 87 años

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).-

, abuela del rapero Eminem,

a los 87 años por complicaciones derivadas de unLa noticia fue confirmada por el portal, que citó a fuentes cercanas a la familia, donde señaló que lael martes en su, al oeste de Estados Unidos. Según los reportes, Eminem no estaba presente cuando BettyA lo largo de los años, la relación entre Betty y su nieto,, no había sido muy cercana. En agosto del 2000, la abuela habló con el periódico londinense "Mirror" y describió que el cantante tuvo unen la personalidad: "Ni su madre ni yo podemos entender qué le pasó a este dulce y cariñoso niño. En poco más de 12 años pasó de decirme 'Abuela, te quiero' a 'Vete al infierno'", recordó.Betty también criticó la música de Eminem, calificando algunas de sus letras de misóginas y homofóbicas: "Cuando escucho sus viles y repugnantes canciones, no puedo creer que este sea mi Marshall, el mismo chico que solía venir y sentarse en mi regazo", expresó.El rapero también había tenido unacon su madre,, quienen diciembre de 2024. En 1999, Debbie lotras la publicación de la canción "My Name Is", incluida en el álbum "The Slim Shady LP", en la que se mencionaba su consumo de drogas. Posteriormente, Eminem se disculpó públicamente con la canción "Headlights", en un intento de reconciliarse con ella.