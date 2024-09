Magna y su innovador álbum de música electrónica y pop urbano

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Para el músico colombiano Magna, las posibilidades están ahí y, como dice el título de su más reciente álbum, "Todo puede suceder".

Su primer álbum de estudio de larga duración fusiona pop, música electrónica y urbana, en temas como "Ojos morocco" y "SLI". Está inspirado en los sueños.

"Literal como que en eso se basa mi carrera; no solamente en los sueños de uno soñando durmiendo, sino en los sueños reales", dijo en una entrevista reciente por videollamada desde Miami.

Magna es originario de Medellín, en su familia no hay otros músicos, pero él sentía tanta atracción por este arte al crecer, que a sus 16 años comenzó a hacer sus propias canciones. En ese entonces estudiaba el décimo grado del colegio (bachillerato) y luego estudió mercadotecnia en la universidad.

"Mi sueño era la música, sólo que tenía el compromiso de terminar la universidad", dijo.

Marcelo Roldán, uno de los productores de "Todo puede suceder", es su amigo desde el colegio. También lo asistió en la producción Daniel Obregón. Magna compuso la mayor parte de todas las canciones, con colaboradores como dóntia en el tema "Ojos morocco".

Magna, quien en 2023 lanzó su EP "De cero", suele crear sus canciones basándose en sus propias experiencias y en las de personas muy cercanas. Los primeros temas de "Todo puede suceder" surgieron el año pasado en Barcelona, en un "cuartito sin ventana", pero que sirvió para crear "Playa de Barcelona" y "¿Cómo vas?".

"Es una ciudad demasiado libre, es una ciudad que le permite ser a uno", dijo Magna.

En "Playa de Barcelona" se imagina paseando por la noche cerca de la Barceloneta. Es una canción con sonidos tecno. En "SLI" hay un poco de drum and bass.

La desgarradora "No importa el día" surgió por estar distraído con su celular.

"Es una experiencia que me pasó a mí con mi novia. Todo lo que yo estoy diciendo en ´No importa el día´ ella me lo dijo a mí", recordó. "Me puse en sus zapatos y compuse".

"Sal", con la cantante mexicana Francely Abreu, originaria de Yucatán, tiene una versión en vivo en YouTube. Magna la conoció escuchando su música en TikTok.

"Me recuerda mucho a una playa en Colombia que se llama Palomino y me encanta; la creé literalmente pensando en esa playa", dijo.

En el álbum, también hay una canción llamada "Palomino" y, aunque no tiene mucho que ver directamente con la playa, decidió ponerle así por las emociones que le provoca.

"Es una canción tan fresca, tan playerita, tan cálida", mencionó.

En "Un cuartico" tiene como invitada a la barranquillera Aria Vega. Es un tema sobre estar de fiesta con los amigos o ´parchar´ como dicen en Colombia. El video fue filmado en Medellín y Santa Elena y está inspirado en la película de terror "Midsommar", una de sus favoritas. Su próximo lanzamiento será el video de "Me acuerdo a ti", en colaboración con el artista Enzo de Medellín.

Aunque en lo personal disfruta mucho del rap y hip hop de Estados Unidos, Magna supo que su voz estaba en español y en otros géneros.

"Fue un descubrimiento de muchos años, de prueba y error", dijo. "Hasta que encontré una fórmula, que la música estaba sonando muy bien y por ahí me seguí".

Se ha presentado en vivo en Colombia, Estados Unidos y México. Próximamente, Magna espera volver a México para más conciertos.

"Nunca se para de aprender, la verdad, uno va puliendo más y más y se le van yendo más los nervios", dijo.