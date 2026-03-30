Majo Aguilar rechaza cantar en boda religiosa de Ángela y Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La cantante

reaccionó cuando se le

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si, de ser invitada a lade su prima Ángela y Christian Nodal, estaría dispuesta a interpretar el "Ave María"; tajante, la cantante no sólo aclaró que ella, sino que le parecía una interrogativa superficial.La cantante de regional fue una de las invitadas especiales al "", organizado en la, para recibir a las actrices, debido al próximo estreno de la película "El diablo que viste a la moda 2", junto con otras famosas como Regina Blandón y Yalitza Aparicio.Captada por la prensa, en su llegada a las instalaciones del, Majo contestó a algunas preguntas relacionadas alque ofrecerá en el, la primera vez que se presentará en un recinto de esas dimensiones.Esperanzada, expresó que desea que, así como sucedió en su, en esta ocasión, también agote todos los boletos de su futurolos ensayos, pero hay, ojalá que se llene, yo", dijo sonriente.Sin embargo, sucuando una reportera lesi cantaría en la, con la que se sabe que no tiene una comunicación constante.Fue entonces que la intérprete de ranchero tildó el cuestionamiento de "ridículo":"Ay, qué ridícula pregunta, perdón", dijo mientras seguía su camino, dentro del museo.Al terminar el, Majo volvió a reunirse con los medios de comunicación y, mucho, aclaró que la pregunta no la molestó, sólo que le había parecido de una connotación muy poco profunda, especialmente, porque expresó que ella actúa arriba de los escenarios y no en el interior de las iglesias."No´mbre,para nada, es una pregunta muy sonsa, la verdad, porque yo no canto en iglesias, yo no me dedico a eso, nunca me van a ver enojada porque yo no me enojo", aclaró.También dijo desconocer si su prima la tiene contemplada como una de las invitadas a laque celebrará con Nodal en, como tienen pensado desde hace meses atrás, como han compartido escuetamente con la prensa.