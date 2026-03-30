Majo Aguilar rechaza cantar en boda religiosa de Ángela y Nodal
La cantante regional negó que interpretará el
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La cantanteMajo Aguilar reaccionó cuando se le preguntó
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si, de ser invitada a la boda religiosa de su prima Ángela y Christian Nodal, estaría dispuesta a interpretar el "Ave María"; tajante, la cantante no sólo aclaró que ella no canta en iglesias, sino que le parecía una interrogativa superficial.
La cantante de regional fue una de las invitadas especiales al "brunch", organizado en la Casa Azul, para recibir a las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway, debido al próximo estreno de la película "El diablo que viste a la moda 2", junto con otras famosas como Regina Blandón y Yalitza Aparicio.
Captada por la prensa, en su llegada a las instalaciones del Museo de Frida Kahlo, Majo contestó a algunas preguntas relacionadas al concierto que ofrecerá en el Auditorio Nacional, la primera vez que se presentará en un recinto de esas dimensiones.
Esperanzada, expresó que desea que, así como sucedió en su primer Teatro Metropolitan, en esta ocasión, también agote todos los boletos de su futuro concierto.
"No he empezado los ensayos, pero hay muchas sorpresas, ojalá que se llene, yo espero que sí", dijo sonriente.
Sin embargo, su semblante cambió cuando una reportera le preguntó si cantaría en la boda de Ángela, con la que se sabe que no tiene una comunicación constante.
Fue entonces que la intérprete de ranchero tildó el cuestionamiento de "ridículo":
"Ay, qué ridícula pregunta, perdón", dijo mientras seguía su camino, dentro del museo.
Al terminar el evento, Majo volvió a reunirse con los medios de comunicación y, mucho más relajada, aclaró que la pregunta no la molestó, sólo que le había parecido de una connotación muy poco profunda, especialmente, porque expresó que ella actúa arriba de los escenarios y no en el interior de las iglesias.
"No´mbre, no me molesto para nada, es una pregunta muy sonsa, la verdad, porque yo no canto en iglesias, yo no me dedico a eso, nunca me van a ver enojada porque yo no me enojo", aclaró.
También dijo desconocer si su prima la tiene contemplada como una de las invitadas a la boda religiosa que celebrará con Nodal en Zacatecas, como tienen pensado desde hace meses atrás, como han compartido escuetamente con la prensa.
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