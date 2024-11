Mamá de Nodal manda mensaje de amor y Ángela responde

Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar recibieron un mensaje de amor y aliento de parte de Silvia Cristina Nodal, o mejor conocida como Cristy Nodal, mamá del cantante, quien compartió una reflexión sobre el amor y la felicidad que reina en su familia, a pesar de que muchos piensen lo contrario.

Aunque Cristy Nodal no se había pronunciado en redes sobre la relación y el matrimonio de su hijo Christian con Ángela , lo hizo a inicios de noviembre, cuando compartió fotos y videos de la celebración de su cumpleaños, donde por supuesto estuvo su hijo y su nuera.

Los videos causaron revuelo porque muchos creían que la madre de Nodal no quería a Ángela, incluso que la relación entre ellas era distante o nula, sin embargo, tras verlas juntas disfrutando de la fiesta reveló que entre suegra y nuera sí hay una buena relación.

Cristy Nodal mantiene en su cuenta de Instagram el video que publicó cuando su neta Inti cumplió un año de edad, en septiembre, también el video en el que Cazzu, expareja de su hijo, anunció que estaba embarazada.

"Amores míos, cuánto amo este momento, gracias, Juli, eres divina y auténtica ahí parada ante tu público dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente felices. Esos gritos y buena vibra llenan mi corazón y a toda nuestra familia. Sabes cuánto te queremos Julieta", escribió el 15 de abril de 2023.

Con un video en el que aparece en una sesión fotográfica junto a un búho y un atuendo en colores otoñales, Cristy Nodal agradeció lo vivido el día de su cumpleaños, y aprovechó para decir que ella y su familia tienen paz mental, y que cuando muchos piensan que la están pasando muy mal ellos están disfrutando, son bendecidos y amados, siempre con valentía y con fuerza que se transmiten entre ellos.

"La verdadera paz mental no llega cuando se acaban las dudas, si no cuando ya ni te interesan las respuestas; cuando piensan lo peor que nos puede estar pasando, Dios nos da tanto tiempo de disfrutar, somos muy bendecidos y muy amados, sobre todo... Dios nos da la fuerza para dar fuerza y valentía a toda nuestra sangre, nuestra familia, siempre mi cumpleaños, tan hermosos. Gracias a todos por hacerlo más especial", se lee.

Ángela Aguilar respondió el mensaje de su suegra con tres emoticones de corazón, respuesta que ha generado muchos comentarios, en su mayoría positivos, a favor de Ángela.

Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dejado de ser criticados desde que confirmaron su relación sentimental el 10 de junio, cuando la hija de Pepe Aguilar habló abiertamente de que no se trataba de una nueva historia de amor, sino de una continuación, lo que ha desatado muchas especulaciones sobre dese cuándo hay algo más que una amistad entre ellos.