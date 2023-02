"Maquíllame otra vez" pone el foco en el desempleo y las amistades

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- El desempleo y cómo esta situación está ligada a los problemas de salud mental es una conversación urgente, pero incómoda que el director Guillermo Calderón decidió abordar en su nueva película "Maquíllame otra vez", que Paulina Gaytán, Ilse Salas y Regina Blandón protagonizan.

La trama cuenta la historia de tres maquillistas que, en medio del desempleo y la bancarrota, aprenden a apoyarse y a comprender los problemas de cada una que afectan a la otra.

"Presentamos un problema de salud mental que nace de la desesperación por no tener un trabajo o por trabajar en condiciones de trabajo que son injustas, la desesperación de tener que vivir en la precariedad", dijo Calderón en conferencia de prensa.

Para el director chileno está película, que se filmó durante la pandemia, será de alguna forma el reflejo de un problema que se evidenció con la crisis de salud que llegó a México en 2019.

Ana (Gaytán) y Alex (Salas) viven una relación de amistad tóxica después de que Alex se volvió adicta a los ansiolíticos y el alcohol, lo que le ha provocado un desorden psiquiátrico con el que Ana no puede lidiar, es ahí cuando recurre a Rita (Blandón), quien se inmiscuye en sus problemas por cuestiones de trabajo.

"Era muy importante que se hablará de amigas tóxicas y mujeres tóxicas, pero fue un reto porque muchas veces eso es una forma de descalificar y decir que las mujeres en general son a,b o c, pero la idea de esta película es hablar de salud mental y de amistades que han terminado desarrollando conflictos", detalló el director.

La cinta que se estrena el 9 de febrero en cines le dio a Regina la oportunidad de cambiar de look pintando sus cejas y cabello de diferentes colores durante la grabación, acción por la que fue criticada en redes sociales.

"Creo que lo importante de mi personaje y lo que me sucedió es hablar de que basta de opinar sobre cómo se ven las otras personas", señaló Blandón.

"Con esta película estamos presentando un cambio de narrativa en el tipo de comedia que se hace y en el tipo de historia, estamos tratando de reflejar los problemas del día a día que se generan a partir de ciertas situaciones", destacó la actriz.

Con un reparto que se completa con actrices como Martha Claudia Moreno y Tamara Vallarta, está producción propone hablar de inclusión no solo a través de su lenguaje inclusivo, sino también de la integración de personajes con diferentes preferencias sexuales, condiciones físicas y de edad y género.

La youtuber Eliza Sonrisas, quien es mujer trans y lesbiana, también tiene un papel importante en la trama y aplaude la naturalidad de la película al resaltar la validez de las diferentes mujeres y cómo entre todas pueden formar una comunidad.

"Lo que muestra la película es la falta de exclusión, no necesitamos incluirnos, sino que ya somos parte del mundo simplemente por nacer, lo bonito es qué hay diversidad de género y mucha más diversidad. En mi caso la falta de maquillaje era lo que ocultaba mi identidad, el maquillaje me ha ayudado a mostrar mi expresión y es algo muy poderoso", dijo Eliza.