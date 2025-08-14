Mar Contreras emocionada por palabras de Aldo De Nigris y Abelito

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de la tercera nominación en "La casa de los famosos México", el Cuarto Noche se fortaleció, y los integrantes varones, Aldo De Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Aarón Mercury, le reiteraron su cariño, apoyo y acompañamiento a Mar Contreras, la única mujer dentro de la habitación y quien nuevamente está entre los cinco nominados.

Mar Contreras, cantante y actriz, ha ganado adeptos en los últimos días, y aunque para muchos era un tanto desconocida, su desempeño en el reality, así como su manera de confrontar a Ninel Conde le ha sumado seguidores, los cuales la salvaron en la nominación pasada, y aunque aún falta saber quién de los nominados se lleva la salvación, si Mar finalmente se queda en la placa de nominados, bien podría ser salvado nuevamente.

Mar Contreras se conmovió hasta las lágrimas luego de que sus compañeros de cuarto le externaron su cariño y apoyo ante el distanciamiento que hay entre el resto de mujeres de "La casa" y ella, pues Ninel Conde, Mariana Botas, Dalilah Polanco y Eleine están en el Cuarto Día y han pintado "raya" con ella, en especial Ninel.

Aldo De Nigris, líder de la semana, y Abelito, uno de los favoritos del reality, le ofrecieron a Mar defenderla y cuidarla, así como procurar salvarla lo más que se pueda, le dijeron que si sentía sola ellos estarían ahí para acompañarla, aunque no se maquillen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mar, quien dice que se siente muy a gusto en el Cuarto Noche, no pudo evitar llorar ante las palabras de sus compañeros, así que agradeció el gesto, y ella, así como Alexis Ayala, piensa que es muy gacho que la exclusión más grande que ha sentido viene de parte de las mujeres de "La casa".

En redes se está volviendo viral un video en el que Ninel Conde le dice "fea" a Mar Contreras sin mencionar su nombre.