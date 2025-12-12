Maratón Guadalupe-Reyes comienza con explosión de memes en redes

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La llegada de diciembre significa que la temporada festiva ha comenzado para millones de personas alrededor del mundo.

Esta época marcada por luces, tradiciones, tiempo con familia y/o amigos y celebraciones, se caracteriza por el olor a ponche, los adornos hechos con Nochebuenas y las coloridas piñatas que pintan las calles a través de todo el territorio nacional.

Este viernes, en México ha dado inicio el famoso Maratón Guadalupe-Reyes, una tradicional expresión popular mexicana que hace referencia al periodo festivo que inicia el 12 de diciembre, con la celebración a la Virgen de Guadalupe, y que concluye el 6 de enero, con el Día de Reyes.

Usuarios arrancan el Maratón Guadalupe-Reyes con una ola de memes en redes sociales

Este viernes cientos de usuarios han bombardeado las redes sociales con memes e imágenes que celebran de la mejor manera el inicio del popular Maratón Guadalupe-Reyes.

Con humor y creatividad, las y los internautas dan inicio a esta época, que estará marcada por fecha tras fecha de fiestas, reuniones y celebraciones.

Algunos usuarios le dieron un giro cómico a la celebración de la Virgen de Guadalupe.

Otros destacaron el hecho de que durante estas fechas es común ingerir más bebidas alcohólicas de lo normal.

Ya que el Guadalupe-Reyes inicia con la celebración de la Virgen de Guadalupe, algunos usuarios destacaron que se le cantan las mañanitas a las 12 de la noche exactamente.

Otros usuarios hicieron burla a la tendencia actual de realizar diversas actividades en una posada.