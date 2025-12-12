Hombre es asesinado a puñaladas en una riña

Un hombre fue asesinado durante una riña suscitada en la colonia Independencia, en donde fue atacado por sus adversarios con arma blanca y finalmente quedó sin vida, por ahora no hay detenidos en este caso.

Fue cerca de las once de la noche del miércoles cuando se reportó una riña en el domicilio marcado con el número 215 de la calle 12 de Octubre, en la mencionada colonia en la zona conocida como Barrio del Tecuán.

De acuerdo a reportes preliminares, el ahora occiso se vio envuelto en una riña y fue atacada con arma blanca recibiendo múltiples lesiones en todo el cuerpo, las cuales le provocaron la muerte y quedó en el sitio tirado mientras los responsables se daban a la fuga sin que nadie lo impidiera.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación, quienes iniciaron las indagatorias sobre los responsables del homicidio pero de momento no se pudieron obtener pistas de su paradero ya que pudieron huir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Personal de la Vicefiscalía Científica se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo del infortunado, cuya identidad de momento no fue revelada, siendo enviado al Servicio Médico Legista para la autopsia de ley y entregarlo a los familiares para la sepultura respectiva.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.