En accidente vial, joven conductor causa destrozos

CIUDAD VALLES.- Un joven conductor provocó un aparatoso choque múltiple sobre la avenida Ejército Mexicano, frente a la maquiladora Uniformes San Luis, donde al menos cuatro vehículos y dos tinacos resultaron dañados. A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió la tarde de este jueves, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado cabina y media en color azul con arena, quien presuntamente estaba estacionado frente a la farmacia del Ahorro con dirección del fraccionamiento Norte Residencial hacia la colonia Juárez 24, intentó realizar una maniobra de retorno.

Según testigos, al observar que se aproximaba otro vehículo, el joven aceleró de manera repentina para incorporarse, pero perdió el control de la camioneta. En su descontrol, primero chocó contra un Chrysler azul modelo atrasado que estaba estacionado junto a la banqueta, en dirección del Cobach 24 hacia Norte Residencial.

El impacto lo proyectó hacia el carril contrario, donde cruzó la vía de circulación y golpeó la base de concreto del paradero de autobuses RedMetro.

Aun así, la unidad siguió avanzando y terminó chocando de frente contra un Nissan Tsuru blanco, modelo atrasado, el cual fue impulsado contra un poste y el muro de una ferretería.

La fuerza del golpe también dañó la parte frontal de un Chevrolet Aveo gris y alcanzó a destruir dos tinacos que se encontraban exhibidos afuera del negocio.

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor de la Silverado no sufrió lesiones. De inmediato llamó a sus familiares, quienes acudieron para dialogar con las personas afectadas y tratar de llegar a un acuerdo.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente.