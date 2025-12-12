logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chofer fallece quemado al incendiarse tráiler

Transportaba madera por la carretera ´57, en el tramo Matehuala-El Huizache

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Chofer fallece quemado al incendiarse tráiler

MATEHUALA.- Terrible muerte encontró el chofer de un tráiler que transportaba madera, la unidad se incendió al volcar en la carretera ´57 y él quedó atrapado sin que pudiera ponerse a salvo y acabó carbonizado.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves cuando el chofer de un tráiler con remolque tipo plataforma que cargaba madera, se desplazaba por la mencionada carretera, en el tramo Matehuala-El Huizache.

Fue en el kilómetro 172, cerca de la comunidad El Mezquite, en donde el conductor perdió el control del volante y así el tráiler se salió de la cinta asfáltica quedando volcado sobre su costado derecho regando la madera en el sitio.

Tras la volcadura el tractocamión empezó a arder y el chofer estaba atrapado en la cabina, por lo que no pudo salirse a tiempo y de esta forma murió carbonizado sin que nadie pudiera hacer algo para ayudarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Municipal de Matehuala, quienes dieron abanderamiento a la zona para evitar que ocurriera otro accidente.

También acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Matehuala, quienes se dieron a la tarea de apagar el incendio y elementos de la Cruz Roja estuvieron presentes pero lamentablemente al sacar al chofer ya no presentaba signos vitales.

Peritos del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo del chofer para su traslado al Semefo, en donde sería finalmente entregado a los familiares una vez que lo reclamaran.

A causa del accidente el tránsito en ese tramo carretero estuvo interrumpido por varias horas hasta que finalmente el tráiler pudo ser retirado. Las llamas quemaron por completo el tractocamión dejándolo calcinado antes de ser extinguidas por los bomberos, aunque no se extendieran hacia la carga de madera que casi quedó intacta en su totalidad.

LEA TAMBIÉN

Fallece en accidente empresario matehualense

Manejaba una camioneta por la carretera ´57 cuando chocó contra un tráiler

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pierde control y choca en guarnición sobre carretera a Rioverde
Pierde control y choca en guarnición sobre carretera a Rioverde

Pierde control y choca en guarnición sobre carretera a Rioverde

SLP

Redacción

El percance ocurrió a la altura de Jassos; no hubo lesionados

En accidente vial, joven conductor causa destrozos
En accidente vial, joven conductor causa destrozos

En accidente vial, joven conductor causa destrozos

SLP

Redacción

Al menos cuatro vehículos y dos tinacos resultaron dañados

Sólo daños, en choque y volcadura en río Santiago
Sólo daños, en choque y volcadura en río Santiago

Sólo daños, en choque y volcadura en río Santiago

SLP

Redacción

Cae par de "narcos" durante operativos
Cae par de "narcos" durante operativos

Cae par de "narcos" durante operativos

SLP

Redacción