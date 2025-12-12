Chofer fallece quemado al incendiarse tráiler

MATEHUALA.- Terrible muerte encontró el chofer de un tráiler que transportaba madera, la unidad se incendió al volcar en la carretera ´57 y él quedó atrapado sin que pudiera ponerse a salvo y acabó carbonizado.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves cuando el chofer de un tráiler con remolque tipo plataforma que cargaba madera, se desplazaba por la mencionada carretera, en el tramo Matehuala-El Huizache.

Fue en el kilómetro 172, cerca de la comunidad El Mezquite, en donde el conductor perdió el control del volante y así el tráiler se salió de la cinta asfáltica quedando volcado sobre su costado derecho regando la madera en el sitio.

Tras la volcadura el tractocamión empezó a arder y el chofer estaba atrapado en la cabina, por lo que no pudo salirse a tiempo y de esta forma murió carbonizado sin que nadie pudiera hacer algo para ayudarlo.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Municipal de Matehuala, quienes dieron abanderamiento a la zona para evitar que ocurriera otro accidente.

También acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Matehuala, quienes se dieron a la tarea de apagar el incendio y elementos de la Cruz Roja estuvieron presentes pero lamentablemente al sacar al chofer ya no presentaba signos vitales.

Peritos del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo del chofer para su traslado al Semefo, en donde sería finalmente entregado a los familiares una vez que lo reclamaran.

A causa del accidente el tránsito en ese tramo carretero estuvo interrumpido por varias horas hasta que finalmente el tráiler pudo ser retirado. Las llamas quemaron por completo el tractocamión dejándolo calcinado antes de ser extinguidas por los bomberos, aunque no se extendieran hacia la carga de madera que casi quedó intacta en su totalidad.