Margot Robbie y Ryan Gosling anuncian visita a México por Barbie

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Fans de Barbie prepárense porque en julio no sólo llega la esperada película de la emblemática muñeca, sino que los protagonistas acaban de confirmar que visitarán México como parte de la promoción.

A través de un video publicado en las redes sociales oficiales del filme, Margot Robbie y Ryan Gosling (quienes interpretan a Barbie y Ken) dieron a conocer la noticia la mañana de este lunes: "Adivinen qué, fans de Barbie. No tienen que ir a Barbie Land para pasar el rato con Barbie y Ken", señala Margot en el video, a lo que agregan que ambos llevarán el show a diferentes lugares, específicamente ocho ciudades.

"Así es, vamos a ir a ocho ciudades alrededor del mundo para el tour global de Barbie: Toronto, Sydney, Seúl, Ciudad de México, Los Ángeles, Londres, Berlín y Nueva York", adelantan los actores.

Aún no se sabe en qué fecha se realizaría la visita del elenco de "Barbie" pero podemos garantizarles que será un evento muy pero muy rosa.

"Barbie" llegará a salas de cine el próximo 20 de julio con Greta Gerwig como directora y un elenco que incluye actores de la talla de Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera, Michael Cera, la cantante Dua Lipa, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman y Kate McKinnon.

Se trata de uno de los filmes más esperados del verano que competirá por ganar la taquilla veraniega al estrenarse el mismo fin de semana que "Oppenheimer" de Christopher Nolan.