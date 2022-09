María Conchita Alonso se lanza contra el reggaetón

A-AA+

María Conchita Alonso está en contra de la vulgaridad del reggaetón. Para la cantante se trata de temas endemoniados que no deberían escuchar los menores.

"Ahí está el demonio metido, (los niños) tienen que disfrutar su infancia, no ser tratados como tantos que hay en el mundo porque les quieren quitar su niñez", aseguró.

Sin embargo, la cantante, quien este martes formará parte del elenco de la convención Booking Managers Brookers en el lobby del Auditorio Nacional, no descarta una colaboración dentro del urbano, aunque no lo escuche.

"Cuando escucho eso me da mucha pena, esas letras espantosas deberían dar vergüenza. Hay una lucha entre el bien y el mal, luego ver a los niñitos moviéndose y hacer lo que hacemos nosotros los grandes, yo no estoy de acuerdo con este tipo de música", dijo en entrevista.

Alonso explicó que sus propias canciones en algún momento llegaron a ser sensuales y fueron tachadas de ser piezas tabú por sus letras, pero jamás llegaron a ser "asquerosas", como ella describe al reggaetón.

En la actualidad, dijo, los temas que interpreta pueden ser señalados por ser muy fresas en comparación con las letras actuales que escuchan los jóvenes. Para ella es importante estar enfocada en las cosas positivas y en la espiritualidad.

"Estamos viviendo en una etapa de guerra espiritual en la que está peleando el mal contra el bien, la oscuridad contra la luz y muchos artistas están en ese jueguito. Me quiero concentrar en la luz porque es lo que trae paz, unión, salud, amor y muy pocos artistas están recibiendo eso".

Se mantiene activa

En algún momento de su carrera María Conchita se dijo a sí misma "qué fastidio tener que cantar las mismas canciones", pero cuando va a un concierto como fan, lo que quiere escuchar son los temas clásicos con los que vivió, gozó y lloró, así que disfruta de cantar el mismo repertorio.

Sin embargo se mantiene creativa y tiene, por ejemplo, dos canciones nuevas compuestas por ella: "Lléname de ti", una balada que ha cantado en algunos conciertos de GranDiosas, y también la pieza en inglés "Fly like an angel", además de buscar nuevas composiciones.

Si bien se dijo feliz haciendo giras en solitario, adelantó que está en conversaciones para ver si se junta con un cantante más con quien buscaría "jugar con la sensualidad en el escenario".

Respecto a la actuación, ya filmó dos películas, una de ellas la rodó en España, titulada "Mujeres vampiras".

"Nunca se había visto una película así en castellano, la idea de haber hecho esta película era introducir la historia de vampiras para luego hacer una serie con dicha historia".