María León cautiva con foto en lencería

María León dejó con la boca abierta a sus más de dos millones de seguidores en Instagram, donde publicó reflexión sobre su cuerpo que acompañó con sexy fotografía en la que aparece en lencería, de espaldas, frente al espejo.

La cantante de 36 años, que practica pole dance, reflexionó sobre la importancia de su cuerpo y sobre los cuidados que debe darle; le escribió una carta de amor propio:

“Querido cuerpo: Ya sé que te tengo todo adolorido, pero quiero darte las gracias porque me permites volar; me sanas el alma, y me demuestras que puedes ir más allá de la mente.