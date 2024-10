El impacto de Mariah Carey en la Navidad

LOS ÁNGELES (AP) — Mariah Carey disfruta del hecho de que se ha convertido culturalmente en sinónimo de Navidad, gracias en parte a la longevidad de su icónica canción "All I Want for Christmas Is You" y su ubicuidad cada año cuando llegan las fiestas.

Pero la ganadora del Grammy admite que inicialmente no estaba segura de hacer un disco navideño cuando su disquera se lo propuso. "Estaba un poco aprensiva", recuerda, reflexionando sobre su álbum, "Merry Christmas", que cumplirá 30 años este mes.

Antes de su aparición en los American Music Awards del domingo y una próxima gira navideña que comienza en noviembre, Carey charló con The Associated Press sobre los consejos que daría a los artistas jóvenes que navegan por la fama y el uso de su canción, "Always Be My Baby", en la comedia de terror de 2023 de Ari Aster, "Beau Is Afraid".

Las respuestas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

AP: "The Emancipation of Mimi" está próximo a cumplir 20 años, ¿cuáles son tus reflexiones sobre el legado de este álbum?

CAREY: Creo que "The Emancipation of Mimi" es uno de mis álbumes en el que hubo diferentes límites que se dejaron de lado y estaba muy feliz por eso porque necesitaba volver, aparentemente. Y así, fue un regreso. Es uno de mis álbumes favoritos. Y celebrarlo este año y esta celebración de "Mimi" fue muy divertida porque nunca puedo hacer esas canciones. Nunca las hago. Y esta vez lo hice.

AP: ¿Sentiste cierta libertad artística y empoderamiento que tal vez no habías tenido antes con este álbum?

CAREY: Sí, siento que la gente estaba lista para volver a abrazarme. Y, ya sabes, ¿cómo me sentí al respecto? Quiero decir, siento que el álbum "Charmbracelet" también fue un muy buen álbum, pero no todo el mundo conocía ese álbum. Entonces, ya sabes, cuando "We Belong Together" salió después de "It´s Like That", que no funcionó tan bien, pero aún así funcionó bastante bien.

AP: "It´s Like That" es una gran canción.

CAREY: Es una buena canción. Y me encanta interpretarla. Ya sabes, paso por etapas con estos álbumes. Es interesante.

AP: Tu primer álbum de Navidad, "Merry Christmas", cumple 30 años este mes. Obviamente, fue un disco formativo para ti y tu carrera. ¿Recuerdas algo de sus inicios?

CAREY: Fue la compañía discográfica diciendo: "Deberías hacer un álbum de Navidad". Y yo pensé: "No sé si debería hacerlo en esta coyuntura". Porque, ya sabes, yo era muy joven y estaba empezando y sentí que la gente hace álbumes de Navidad más tarde en sus vidas. Pero ahora la gente ha empezado a hacerlos cuando sea, incluso en la cima de su carrera. Entonces, quiero decir, ¿cómo me estaba sintiendo? Estaba un poco aprensiva y luego pensé: "Me encanta esto". Y decoré el estudio y lo pasé de lo mejor posible.

AP: Chappell Roan ha aparecido en los titulares por hablar sobre cómo está lidiando con la fama repentina. Como alguien que ha estado en el ojo público durante tanto tiempo, ¿tienes algún consejo para los artistas jóvenes?

CAREY: Bueno, he pasado por mi parte de dramas y no es divertido porque creces pensando: "Quiero ser famoso". Quiero decir, realmente conmigo, siempre fue: "Quiero ser cantante. Quiero escribir canciones". Pero "Quiero ser famosa" estaba ahí. Siento que probablemente fue porque no sentía que era lo suficientemente buena por mí misma debido a las cosas por las que pasé mientras crecía. Y esa no es una buena manera de sentirse, ¿sabes?

Pero mi consejo sería que hagas todo lo posible por entrar en esta industria con amor por tu talento o por lo que es verdaderamente real para ti. Si es como, "Quiero ser famoso. Quiero ir con esa gente, sean quienes sean, la gente famosa", entonces probablemente no sea la mejor idea.

AP: ¿Has visto "Beau Is Afraid" ("Beau tiene miedo") de Ari Aster con Joaquin Phoenix?

CAREY: Sí. Tenía que aprobar eso. Pensé que era interesante la forma en que usaron mi canción, "Always Be My Baby". Eso fue interesante. Quiero decir, realmente no coincidía con la película, pero, ya sabes, sólo estaba nerviosa al decir: "Sabes, está bien, está bien". Es muy diferente. Quiero decir, no era reacia, pero pensé: "Esto es algo muy diferente de lo que he hecho antes".