Mariah firma el pecho de Rihanna en concierto navideño

La diva del pop Mariah Carey se convierte todos los años en viral cuando, por esta época, suele publicar un video en el que da la bienvenida a la Navidad con su conocido tema "All I Want For Christmas Is You", a unos días de Noche Buena y Navidad, la cantante se volvió tendencia por un peculiar momento que vivió con Rihanna.

La cantante de Barbados asistió a un concierto Navideño que ofreció Mariah, entre el tumulto alrededor de ella, un rostro conocido apareció, se trataba de Rihanna, quien le pidió un autógrafo, pero no en una papel ni en una foto, sino en uno de sus senos.

El momento ya circula en redes sociales, y se observa cómo Rihanna le hace esa especial petición y Mariah no se niega y plasma su firma en color rojo en uno de sus senos; pero el momento eufórico no quedó ahí, pues Rihanna pidió el micrófono y anunció en el recinto lo que estaba pasando, el alarido no se hizo esperar.

Las cantantes se despidieron con un abrazo, Rihanna muy satisfecha con un autógrafo en uno de sus senos.

Mariah Carey suele dar comienzo a la Navidad justo tras la fiesta de Halloween (31 de octubre) con la publicación de un sofisticado video navideño que suele tener millones de visualizaciones y ha hecho que la estrella del pop sea etiquetada como la "Reina de la Navidad".