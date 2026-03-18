Marianne Gonzaga acusa a César Pantoja por campaña falsa y fotos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- El nombre del influencer

se volvió

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sociales luego de que la creadora de contenidocompartiera un video en el que lo señaló por haberle enviado mensajes para participar en una supuestacon la marca, la cual, según su testimonio, terminó siendo falsa.A través de su cuenta de, Gonzaga explicó que elel año pasado, cuando Pantoja le ofreció integrarse a una campaña que, según él tenía varias oportunidades disponibles. Sin embargo, uno de los requisitos era que enviara fotografías en ropa íntima."Me dijo que teníaque me quería ofrecer, que estaban muy bien y que me iban a",La influencer aseguró que en un iniciode la propuesta, ya que incluso recibiódonde el youtuber le explicaba que debíacomo perfumes, pijamas y otros artículos de la marca. Esto no le pareció extraño, puesque ya utilizaba ese tipo de prendas."En mi mente dije que estaba bien, yo tengo varias, de las de botones con pantalón o short, entoncescomo algo malo", agregó.Sin embargo, la situación cambió cuando, según su relato, el influencer le indicó que además de esos productos, la marca también quería que modelara lencería. Ante esto, Gonzaga expresó que, pues en ese momento buscaba realizarDe acuerdo con su versión, Pantoja intentó tranquilizarla asegurando que elen redes, ya que supuestamente solo sería visto por. Incluso, le habría enviado ejemplos deque ya habían participado."Me mandó videos de otras chavas como referencia [...] al final terminé. Me dijo que lo iba a mandar a la marca y que luego me", explicó.Posteriormente,por la supuesta oportunidad, Gonzaga decidió contarle a una amiga e. Fue entonces cuando recibió unaque cambió todo.Su amiga le cuestionó quién la había contactado y, al escuchar el nombre de, le dijo que no debía confiar, ya que —según le— él ya había sido señalado anteriormente porcon"Me dijo que estaba, que ya había hecho eso varias veces. Yode quién era",Ante la preocupación, buscaron confirmar la información con una persona relacionada con elde, quien negó que la marca tuviera alguna campaña o vínculo con el influencer.Tras enterarse de esto, Gonzaga aseguró quea Pantoja para, pero élde la situación.En un caso como este, podría aplicarse la, la cual reconoce y sanciona la, especialmente cuando se vulnera lade una persona a través de medios electrónicos.De acuerdo con la legislación, se consideranacciones como:Grabar, fotografiar o generaro mediante engaño.Difundir, compartir o comercializar imágenes,o videos deLas sanciones contemplande entrede prisión, además deque pueden ir de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).