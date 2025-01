Imelda Garza Tuñón, nuera de Maribel Guardia, enfrenta acciones legales por la protección de su hijo

Maribel Guardia anunció recientemente que emprendió acciones legales en contra Imelda Garza Tuñón, madre de su nieto José Julián. Aunque no habló de los motivos por los que tomó esta decisión, la actriz y cantante explicó que esta denuncia tiene como objetivo proteger la integridad del menor.

"Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle ni de lastimar su imagen", escribió en un breve comunicado.

Sin embargo, Imelda reveló que la intención de la costarricense es evitar que ella deje la casa que ambas comparten, para irse a vivir sola con su hijo; o por lo menos eso es lo que le respondió a una de sus seguidoras cuando la cuestionaron al respecto.

Maribel es una de las figuras más reconocidas del medio del espectáculo, Imelda ha intentado consolidarse en la industria de la música, aunque no ha tenido mucho éxito.

Conocida artísticamente como Ime Tuñón, es una cantante y actriz originaria de Veracruz. Desde temprana edad, mostró interés por las artes, lo que la llevó a estudiar actuación en la academia de Patricia Reyes Espíndola, además de canto.

Respecto a su carrera artística, Ime debutó en la música como parte del grupo Finnix, posteriormente emprendió su carrera en solitario con estilos que fusionan el pop alternativo, con el género urbano y el K-pop. Ha lanzado varios sencillos a través de las plataformas digitales, entre los que destacan "Tu Recuerdo", "Intoxicada" y "Atada A Un Sentimiento".

Como actriz, se ha desarrollado en el teatro infantil; su último proyecto fue en la obra "Qué plantón".

Sobre su vida privada, la joven mantuvo una relación sentimental con Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia y quien falleció en 2023.

La pareja se conoció en 2013, en Veracruz e iniciaron una relación a larga distancia. Después de cuatro años de noviazgo, se casaron en 2017 y se convirtieron en padres un año más tarde.

El matrimonio estuvo marcado por momentos de felicidad y grandes polémicas, incluyendo los rumores de infidelidad por parte de Figueroa.

Tras el fallecimiento de Julián, Imelda confesó que padecía de bipolaridad y ha llamado la atención por los extraños comportamientos que ha demostrado en sus participaciones en diferentes eventos públicos.

Hace unos meses fue captada en compañía de un misterioso sujeto, y aunque se dijo que se había dado una nueva oportunidad en el amor, ella misma negó los rumores, aunque sí dejó claro que se daría el tiempo para conocer nuevas personas.