Maribel Guardia denuncia a su nuera: graves incidentes automovilísticos y descuido de su nieto

Maribel Guardia pasa por un momento familiar complicado tras denunciar a su nuera Imelda Garza por violencia familiar, la actriz de 65 años asegura que la viuda de su hijo Julián tiene problemas serios con el alcohol, por lo que ha sufrido varios accidentes automovilísticos.

En la denuncia que hizo la madre del fallecido Julián Figueroa, se le acusa a Imelda de descuidar al menor José Julián, además de que Tuñón se ha ausentado por varios días de la casa donde vivía con Maribel, sin avisar dónde se encuentra, cuando regresa, asegura que lo hace en estado inconveniente, bajo los efectos del alcohol.

La también cantante afirmó que la denuncia la hizo pensando en la integridad de su nieto.

"Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente", se lee en la publicación que hizo en sus redes sociales.

Maribel Guardia detalla incidente de Imelda por culpa del alcohol

De acuerdo a la denuncia que Maribel Guardia hizo en la Fiscalía de la Ciudad de México, su nuera Imelda ha tenido varios incidentes automovilísticos, uno de ellos grave en 2004, fue pérdida total del automóvil y ella iba bajo los efectos del alcohol.

En el programa "Hoy Día" se reveló esta parte de la denuncia en la que se detalla una mala experiencia que habría vivido Imelda.

"Siendo el día 4 del mes de septiembre del año 2024, al ir conduciendo en estado de ebriedad, el vehículo propiedad de mi marido, de marca Kia... Sorrento tuvo un accidente aparatosísimo que trajo como consecuencia pérdida total del automóvil en el que afortunadamente en esa ocasión iba sola, ya que en muchas ocasiones sube al niño, hay que decir que ha chocado al menos unas cuatro veces", se lee.

Por el momento el mejor José Julián se encuentra con su abuela Maribel Guardia, quien expresó públicamente su deseo para que el niño regrese a vivir con su madre siempre y cuando ella se recupere y pueda atenderlo con los cinco sentidos.