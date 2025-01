Piden reembolso a Cinépolis tras ver Emilia Pérez

La película "Emilia Pérez", dirigida por Jacques Audiard, ha generado un gran revuelo en los últimos días, especialmente en las redes sociales. Desde antes de su estreno, la cinta ha sido objeto de intensos debates en México, donde ha enfrentado una respuesta negativa por parte del público.

Esta producción, protagonizada por Karla Sofía Gascón, la primera mujer trans nominada a Mejor Actriz en los Premios Óscar ha sido criticada principalmente por su enfoque en temas delicados como la identidad trans, el narcotráfico y las desapariciones forzadas en el país. Además, la película ha sido señalada por algunos espectadores debido al uso de un español que muchos consideran "anglosajón", lo que ha contribuido aún más a la polémica.

Sin embargo, lo que ha captado la atención de la audiencia en México no solo son los aspectos temáticos de la película, sino también una controversia relacionada con las políticas de Cinépolis, la principal cadena de cines en el país.

La discusión comenzó cuando varios usuarios pidieron un reembolso por las entradas a la cinta, argumentando que ésta estaba respaldada por la "Garantía Cinépolis", un distintivo que, según algunos, prometía devolver el dinero en caso de no estar satisfechos con la función. Esto generó una serie de interrogantes sobre si la empresa realmente estaba obligada a devolver el dinero de los boletos; por lo que a continuación te lo decimos.

¿Qué es la "Garantía Cinépolis"?

La "Garantía Cinépolis" es un distintivo que, según la cadena de cines, se otorga a aquellas películas que cumplen con ciertos criterios de calidad, destacando por su narrativa, dirección o impacto visual. La empresa la describe como una especie de recomendación: aquellas películas con este sello están destinadas a ofrecer una experiencia única, asegurando al espectador una aventura cinematográfica que, según Cinépolis, debería cumplir con sus expectativas.

Esta controversia surgió cuando algunos usuarios de redes sociales comenzaron a interpretar este sello como una garantía de devolución de dinero si no estaban conformes con la película, debido a una confusión, ya que cuando buscaban en Internet sobre éste, salía que los reembolsos serían válidos si se solicitaban antes de los primeros 30 minutos de la proyección. Sin embargo, esta interpretación no coincide con la política actual de la empresa.

Además, en un comunicado reciente, Cinépolis aclaró que la "Garantía Cinépolis" no implica un derecho automático a un reembolso, sino que es una recomendación sobre la calidad de la película. La empresa subrayó que, aunque en el pasado ofreció devoluciones en ciertas circunstancias, esta práctica ya no es válida, y que no se realizan reembolsos una vez que la película ha comenzado.

TikToker pone a prueba "Garantía Cinépolis"

Hace un año, un tiktoker decidió poner a prueba la "Garantía Cinépolis". En un video publicado en su cuenta, el creador de contenido mostró cómo abandonaba una función antes de los 30 minutos de la película, creyendo que, según la política de la "garantía", tendría derecho a un reembolso.

Después de abandonar la sala, el tiktoker se acercó a un empleado de Cinépolis para solicitar el reembolso de su entrada. Sin embargo, lo que ocurrió fue que no recibió el dinero de vuelta, sino que le ofrecieron boletos para otra función, lo que desmintió la versión que circulaba en redes sociales sobre la política de reembolsos.