Mario Morán, el actor que protagonizará bioserie de Pedro Infante

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La vida de Pedro Infante, uno de los ídolos más grandes del cine y la música mexicana, será llevada a la televisión en una bioserie que ya ha comenzado grabaciones.

Bajo la marca de Vix y producida por Carlos Bardassano, la serie que lleva por título "Se llamaba Pedro Infante" contará los primeros años del intérprete de "Cien años", así como el largo camino que recorrió para convertirse en una de las máximas estrellas nacionales.

Aunque, por el momento no se han revelado más detalles de esta producción, se sabe que entre el elenco destacan nombres como Julio Bracho y Ana Claudia Talancón, mientras que el papel principal recaerá en el joven actor Mario Morán.

A través de sus redes sociales, el originario de Puebla, compartió la primera imagen ya caracterizado como el protagonista de "Nosotros los pobres"; asimismo se dijo sumamente honrado por tener esta oportunidad y prometió al público el mejor de sus esfuerzos: "Gracias a todas y todos por su amor. Estoy más que feliz de darles la noticia que tendré la fortuna de darle vida a Pedro Infante y contar su historia que es fascinante. Ya empezamos a rodar esta serie que será imperdible", escribió junto a una fotografía en la que aparece un traje gris y el característico bigote del fallecido cantante.

Aunque muchos de los fans del llamado "Inmortal" han festejado que su legado continúe, muchos otros también se han cuestionado la elección de Morán como protagonista, y es que, a pesar de no ser un novato, la carrera del actor no es tan conocida.Mario lleva ya varios años dedicado al mundo de la actuación, a sus 30 años ha participado en diferentes series, telenovelas y películas, pero esta producción significaría su primer protagónico.Nació el 6 de agosto de 1992 y con tan sólo 17 años descubrió que su vocación era ser actor, pues se enamoró de la profesión cuando acompañaba a su hermana a los foros de televisión, debido a que ella participaba en un reality show. Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) y sus primeras oportunidades llegaron gracias a los programas. "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho".Debutó en las telenovelas en el 2016 con "Pasión y Poder" en la que compartió créditos con Susana González y Fernando Colunga. Posteriormente llegaron otras producciones como "La doña", "Muy padres", "Hijas de la Luna" y, la más reciente, "Los ricos también lloran".Su primera oportunidad en el cine llegó con la película "No manches Frida" en la que interpretó a Cristóbal, también participó en la segunda parte de esta historia, a la que se sumó Aaron Díaz.Mario también ha destacado como modelo y se ha robado el corazón de sus fans gracias a su talento y su atractivo físico.