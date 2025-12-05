logo pulso
Marvel anuncia reestreno en cines de Avengers: Endgame

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 04:18 p.m.
A
Marvel anuncia reestreno en cines de Avengers: Endgame

El reconocido estudio de cine y televisión estadounidense, Marvel Studios, que produce películas y series basadas en personajes de Marvel Comics ha anunciado que reestrenarán su taquillera cinta "Avengers: Endgame" (2019), en cines.
El estudio, conocido por crear el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), una franquicia multimedia que incluye películas, series de televisión, cortometrajes y cómics interconectados; dio a conocer la noticia este viernes a través de sus canales digitales oficiales.
La película, secuela de "Avengers: Infinity War" (2018), regresará a la pantalla grande en septiembre de 2026, con el objetivo de preparar a los fans de la franquicia para la llegada de "Avengers: Doomsday", cuyo gran estreno está programado para el 18 de diciembre del próximo año.
¿"Avengers: Endgame" se reestrenará en México?
Aunque el estudio cinematográfico no ha confirmado en qué países tendrá su reestreno "Avengers: Endgame", se espera que regrese a las salas de cine a nivel mundial, pues formará parte de la estrategia para el lanzamiento de "Avengers: Doomsday".
En México puede esperarse que la hasta ahora, segunda película más taquillera de la historia, haga su reaparición en las salas de Cinépolis y Cinemex, sin embargo, quedamos a la espera de la confirmación por parte de los estudios o las cadenas mexicanas.
"Avengers: Endgame" se posicionó como uno de los estrenos más esperados del 2019 y recaudó 2 mil 799 millones de dólares, posicionándose únicamente detrás de Avatar (2009) en la lista de cintas más taquilleras en la historia del cine.
Este largometraje, junto con "Spider-Man: Lejos de casa" (2019), puso fin a la Saga del Infinito del universo de Marvel.
Con esta secuela de Avengers, los hermanos Russo -directores de la película- cerraron exitosamente la narrativa de los superhéroes en la que Thanos es el antagonista.

SLP

El Universal

