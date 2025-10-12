logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Marvel presenta a Wonder Man en serie para Disney+

Actor Yahya Abdul-Mateen II se une al Universo Cinematográfico Marvel

Por El Universal

Octubre 12, 2025 08:44 p.m.
A
Marvel presenta a Wonder Man en serie para Disney+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- "Wonder Man", un superhéroe poco conocido de Marvel, estrenará su serie próximamente por Disney+. A través de redes sociales se lanzó el tráiler del personaje, que se integrará al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Durante la Comic Con de Nueva York 2025, Marvel Television sorprendió a los fans al revelar el primer tráiler y el póster oficial de esta producción, que formará parte de la Fase Seis del UCM.

Simon Williams, el alter ego de "Wonder Man", será interpretado por el actor Yahya Abdul-Mateen II, conocido por su participación en películas como "El gran showman" (2017), "Aquaman" (2018), "Nosotros" (2019), "Candyman" (2021) y "Ambulancia" (2022).

El personaje de Simon Williams debutó en Marvel Comics en 1964. En las historietas, Williams es un hombre de negocios que, tras una serie de eventos, obtiene habilidades sobrehumanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, en la serie, Simon será un actor que aspira a interpretar al superhéroe y acudirá a Trevor Slattery, interpretado por Ben Kingsley, quien fue el actor que se hizo pasar como el villano El Mandarín durante los eventos de "Iron Man 3".

"Wonder Man" apareció por primera vez en "The Avengers No. 9" en 1964 y fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. A lo largo de su historia, el personaje se ha caracterizado por poseer fuerza, velocidad y resistencia sobrehumana.

En historias como "Vengadores de la Costa Oeste" (1984), "Wonder Man" forma parte del equipo de la Costa Oeste, donde se exploran sus conflictos internos, su relación con la fama y la vida civil, y su papel como héroe.

El personaje ha participado en grandes eventos del universo de cómics de Marvel, como "Infinity" y "Avengers vs. X-Men", enfrentando dilemas morales profundos.

La serie de "Wonder Man" se estrenará el próximo 27 de enero de 2027 y buscará expandir el número de superhéroes antes del gran proyecto de Marvel, "Avengers: Doomsday", donde se espera el regreso de Robert Downey Jr. como el maléfico Dr. Doom.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marvel presenta a Wonder Man en serie para Disney+
Marvel presenta a Wonder Man en serie para Disney+

Marvel presenta a Wonder Man en serie para Disney+

SLP

El Universal

Actor Yahya Abdul-Mateen II se une al Universo Cinematográfico Marvel

Tron: Ares encabeza las taquillas
Tron: Ares encabeza las taquillas

"Tron: Ares" encabeza las taquillas

SLP

AP

La película Tron: Ares se posiciona en el primer lugar de recaudaciones en cines de Norteamérica.

Revelan llamada al 911 que reportó muerte de Diane Keaton
Revelan llamada al 911 que reportó muerte de Diane Keaton

Revelan llamada al 911 que reportó muerte de Diane Keaton

SLP

El Universal

La llamada al 911 que alertó sobre la muerte de Diane Keaton ha generado controversia. TMZ revela detalles impactantes.

Ana Gabriel celebra en concierto el Nobel de María Corina Machado
Ana Gabriel celebra en concierto el Nobel de María Corina Machado

Ana Gabriel celebra en concierto el Nobel de María Corina Machado

SLP

El Universal

Ana Gabriel muestra su apoyo a María Corina Machado durante su concierto en un emotivo gesto de solidaridad