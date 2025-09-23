Marvin Jones III será el villano Tombstone en Spider-Man

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con Deadline, el actor y rapero Marvin Jones III daría vida al temido villano Tombstone en la próxima película de Marvel Studios y Sony Pictures, Spider-Man: Brand New Day.

La producción del filme, sin embargo, se encuentra temporalmente pausada debido al reciente accidente sufrido por Tom Holland durante las filmaciones.

El personaje de Tombstone, conocido en español como Lápida, es uno de los capos del crimen más peligrosos del universo Marvel.

A lo largo de los cómics y series animadas, ha buscado aniquilar al "trepamuros", convirtiéndose en uno de sus enemigos más recordados por su brutalidad y presencia imponente.

Marvin Jones III, nacido el 12 de diciembre de 1976, es un reconocido actor y rapero estadounidense, también conocido artísticamente como Krondon.

Se dio a conocer en el mundo del hip-hop como miembro del grupo Strong Arm Steady, junto a Mitchy Slick y Xzibit, convirtiéndose en una figura importante dentro del rap underground de la Costa Oeste.

Su versatilidad le ha permitido destacar en la música y la actuación. Entre sus papeles más notables está el del villano Tobias Whale en la serie Black Lightning. En los últimos años ha participado en múltiples producciones como: "Halo"(2024); "The Equalizer" (2024); "All American: Homecoming" (2024) y "Shadow Force" (2025).

Tombstone, cuyo nombre real es Lonnie Lincoln, es un icónico villano creado por Gerry Conway y Alex Saviuk, debutando en los cómics de Spider-Man en 1988.

Se distingue por su piel albina, dientes afilados e imponente estatura. Criado en las duras calles de Harlem, sufrió discriminación desde joven debido a su aspecto poco común, lo que lo llevó a convertirse en un despiadado criminal.

El personaje ha aparecido en diversas series animadas como "Spider-Man: The Animated Series" (1994-1998), "The Spectacular Spider-Man" (2008-2009), "Ultimate Spider-Man" (2012-2017), "Spider-Man" (2017-2020) y "Tu amigo y vecino: Spider-Man" (2025).

La elección de Marvin Jones III como Tombstone en "Spider-Man: Brand New Day" sería considerada una de las apuestas más sólidas de Marvel y Sony, prometiendo un villano memorable que pondrá en aprietos al superhéroe interpretado por Tom Holland.