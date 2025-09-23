Exfuncionaria despoja a su padre de su casa

RIOVERDE.- Demandan por abuso de confianza a ex delegada de Finanzas, la acusan de fraude, quien con engaños a través de un contrato de donación ahora es la propietaria de la casa de su padre, quien al enterarse, del coraje que sufrió tuvo que ser fue hospitalizado en el IMSS Bienestar.

María del Rosario ex delegada de la Secretaria de Finanzas en la Zona Media fue denunciada por familiares, porque con engaños hizo el cambio de escrituras de la vivienda a través de un contrato de donación, por lo que su padre Manuel Sánchez está hospitalizado desde el 13 de septiembre. Por lo que se solicitaron medidas de protección para que no se acercará a su progenitor.

Sin embargo, la abusiva mujer constantemente se ha presentado al Hospital donde está internado su padre, para consolarlo, presuntamente.

La víctima está deprimida y pidió que se investigara en el Registro Público de la Propiedad para saber a ciencia cierta que pasó con su casa.

La tarde de este lunes la ex funcionaria se acercó al hospital y supuestamente agredió a una sobrina, que le impidió de nuevo que se acercara a su progenitor.

La familia pide justicia y la intervención del Gobernador para evitar que el adulto mayor sea despojado de su vivienda.