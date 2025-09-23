Robando reflectoresImpuesto sin pies ni cabeza

Ayer por la tarde, justo cuando daba inicio el Cuarto Informe de Gobierno del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, el área de prensa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la entidad, emitía lo que denominó como información “urgente”.

Su comunicado daba cuenta de que el empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya había formalizado su afiliación a Morena en las oficinas del partido en la entidad, lugar donde fue recibido por la presidenta estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez y quien, asegura el comunicado, le dio la bienvenida a las filas de Morena de San Luis Potosí.

Agrega el boletín de prensa que Sánchez Zumaya expresó su compromiso de recorrer las cuatro regiones del estado para invitar a más potosinas y potosinos a formar parte del movimiento.

“Vengo a sumar, soy parte de esta transformación y voy a caminar casa por casa para que las y los potosinos conozcan de cerca lo que en el partido estamos haciendo. Juntos vamos a lograr grandes cosas, porque la unidad es lo fundamental en un partido político. Desde este espacio voy a invitar a los ciudadanos a ser parte de la transformación y llevar a San Luis Potosí a buen puerto”, menciona el boletín que señaló el nuevo morenista.

Hace ya varios años, el ahora también morenista, pero entonces senador priista por San Luis Potosí, Juan Ramiro Robledo Ruiz reflexionaba que en política la forma es fondo y cabe también recordar que los mal pensados señalan que las casualidades simplemente no existe.

Hay toda una evidente mala intención de estropear el gran evento del Gobierno del Estado al sincronizar la incorporación a Morena de quien se ha identificado como el principal enemigo del jefe del Ejecutivo estatal, Ricardo Gallardo Cardona.

Tuvo un periodo en que se alejó de protagonismo y hasta se llegó a mencionar que había tenido acercamientos con otras fuerzas políticas de la entidad. Sin embargo, ahora ya es morenista, con todo y chaleco guinda incluido.

Ahora, otra reflexión. Los propios militantes del actual partido oficial han cuestionado la labor de su dirigente sobre la cual hay quien la ha tachado de poco acertada a la hora de reclutar. Este puede ser el mejor ejemplo: ¿a quién se le ocurriría invitar a su mesa a alguien que presume (o presumía) ser amigo (o socio) de los hijos del alicaído Adán Augusto López, hoy en la picota pública por supuestos nexos con actividades criminales.

El señalamiento es contundente. Los diputados estaban informados de que no era prudente votar una iniciativa sbre un nuevo impuesto ecológico por falta de consulta, por falta de una figura financiera clara de fideicomiso, de una cuenta concentradora y de una aplicación clara de los recursos.

Lo anterior es el señalamiento del presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, quien también dijo que después de todo el proceso para aprobar la iniciativa, es fecha que no hay informes por parte de la autoridad sobre el uso que se le ha dado al dinero recaudado.

Desde un principio, lo que faltó fue una figura clara de administración del dinero que permita transparentar el uso de los recursos, comentó el dirigente empresarial y agrega que la legislatura anterior aplicó de manera irresponsable sus criterios para juzgar que la iniciativa se encontraba completa a pesar de que no representa garantía alguna para la transparencia en todo el proceso que implica desde la recepción del recurso hasta el gasto.

Y aún así la aprobaron simple y sencillamente porque era una propuesta del Ejecutivo Estatal. Así se legisla ahora, en los llamados tiempos estelares de la Cuatro T.

