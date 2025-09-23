Mueren 2 jóvenes en choque frontal de motocicletas

ÉBANO.- Un trágico accidente ocurrió sobre la carretera estatal Plan de Iguala–Tampaón, en el municipio de Ébano, donde perdieron la vida de dos jóvenes motociclistas.

El percance ocurrió alrededor de las 18:40 horas, cuando dos unidades motorizadas impactaron de frente en dicho tramo carretero.

A consecuencia del choque, uno de los conductores perdió la vida en el lugar, mientras que el segundo falleció minutos más tarde, cuando era trasladado a recibir atención médica.

La víctima identificada como Ezequiel Roque, de 20 años de edad, originario del ejido Tronconal y estudiante del Tecnológico Superior de Ébano, quedó tendida en la cinta asfáltica. Su deceso fue confirmado por los cuerpos de emergencia que arribaron al sitio.

Mientras que Juan Godoy, vecino de la localidad Antigua Reforma, fue auxiliado y trasladado de urgencia a una clínica cercana. Presentaba una lesión grave en el cráneo y, pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

Los elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos se encargaron de tomar conocimiento del hecho, y acordonaron la zona.

Después arribó personal de la Fiscalía General del Estado, procesó indicios, recabó testimonios, y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Legal.