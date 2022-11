M´Balia de OV7 se casó con su pareja trans

A-AA+

Luego de dos meses de haberse comprometido, M´Balia y Alex Tinajero ya se casaron. Se trata del segundo matrimonio de la integrante de OV7, luego de haber estado casada por una década con Julián Ledón. La historia entre la cantante y su ahora esposo ha llamado mucho la atención de los medios, debido a la transexualidad de Tinajero y por la historia de cómo se conocieron, pues aseguran que Alex era fan de la banda desde hacía más de 15 años.

La relación entre M´Balia y Alex Tinajero inició en 2021, a un año después de que la artista se separara del padre de sus cuatro hijos, Julián Ledón. Cuando la cantante se divorció, fueron muchos los rumores que acompañaron a su ruptura, pues llegó a sugerirse que la decisión había sido tomada con motivo de la violencia que M´Baila había vivido en su matrimonio, pues su esposo supuestamente la obligaba a trabajar para mantener todos los gastos del hogar, maltratándola si no proveía económicamente a la familia.

Pese a los rumores, en la actualidad ambas partes han indicado que llevan una buena relación por el bien de sus hijos y a dos años de haberse divorciado, ahora, M´Baila se ha dado otra oportunidad en el amor, al contraer matrimonio con su pareja, Alex Tinajero, al que se ha mostrado muy unida desde que oficializaron su relación en 2021 y, en septiembre de 2022, dieron la noticia de que se habían comprometido.

Y aunque la historia oficial cuenta que la pareja llevaba un poco más de un año de relación antes de que se dieran el "sí", en varios sitios de internet circula la versión de que cuando Alex y M´Baila tenía 17 y 19 años, respectivamente, ya habían emprendido una relación y, tras varios años de perder el contacto, habían vuelto a encontrarse a darse una segunda oportunidad, comprometiéndose en septiembre pasado.

En ese momento, la pareja no dio a conocer muchos pormenores sobre los planes de la boda, pues si bien se muestran afecto abierta y públicamente, cuando se trata de detallar sobre algunos aspectos de su relación prefirieren mantenerse herméticos. De lo único que hablaron, al ser captados juntos en el aeropuerto, es que descartaban la opción de organizar el casamiento en la playa, ya que son más del estilo moderno, por lo que tenían en mente viajar a Las Vegas para celebrar su luna de miel, la cual, parece que tendrá que esperar pues la cantante sí se presentó en el concierto de esta tarde de OV7 en Querétaro, como se muestra en las historias de Instagram de la cuenta de la banda.

En el marco de su compromiso, la fecha de la boda nunca fue definida frente a los medios de comunicación, pues la pareja argumentó que los constantes compromisos de M´ Balia en la gira del 30° aniversario de OV7 le impedía definir una fecha tentativa, por lo que llegaron a considerar la opción de postergar sus planes para los primeros meses del año próximo, plan que no tuvo necesidad de materializarse de esa manera, pues la cantante y Tinajero ya son un matrimonio.

Aunque no queda muy claro si la ceremonia nupcial se llevó a cabo el viernes, fecha en que M´Balia compartió algunas fotografías de la unión ocurrió días previos, lo que sí es un hecho es la dicha que los acompañó en ese momento, pues en las imágenes se puede apreciar a la cantante observando a Alex con mucha ilusión. Además, la integrante de OV7 ha compartido diferentes publicaciones en sus redes sociales en las que hace referencia a su relación con Tinajero, en las que hace énfasis que no importa la identidad sexual de su pareja, pues lo que los une trasciende de los estigmas sociales.

Sin embargo, sólo conocemos la parte de la historia de M, Baila, pues Tinajero tiene como privadas sus cuentas en redes sociales.