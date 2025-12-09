McDonald's lanza anuncio con IA y desata polémica

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- McDonald's Países Bajos se colocó en el centro de la conversación digital luego de lanzar un anuncio navideño generado casi por completo con herramientas de inteligencia artificial.

El comercial comenzó a viralizarse el pasado siete de diciembre a través de la red social X y rápidamente despertó reacciones encontradas entre usuarios y especialistas, quienes cuestionaron tanto el uso de esta tecnología como el mensaje elegido para la temporada decembrina.

Un anuncio que rompe con el espíritu navideño tradicional

En diciembre de 2025, McDonald's sorprendió al presentar una de sus piezas más experimentales en Europa. A diferencia de las campañas clásicas que suelen mostrar escenas familiares, mesas perfectas y sonrisas interminables, el anuncio apuesta por retratar el lado menos idealizado de la Navidad. Estrés, cansancio, prisas y caos cotidiano se convierten en el eje narrativo del spot.

La campaña fue desarrollada por la agencia TBWA NEBOKO y dirigida por el dúo creativo MAMA, quienes reinterpretaron el icónico villancico "It's the Most Wonderful Time of the Year" para convertirlo en "The Most Terrible Time of the Year". El objetivo fue conectar con un público que percibe diciembre como un mes saturado de compromisos y expectativas difíciles de cumplir.

De acuerdo con una investigación de MediaTest, dos tercios de los consumidores en Países Bajos manifestaron que desean tener más tiempo para sí mismos durante diciembre. Este dato sirvió como base para construir una narrativa que refleja una realidad compartida por millones de personas. El anuncio muestra situaciones comunes como agendas sobrecargadas, compras de último momento, tensiones familiares y cenas caóticas, amplificando estas experiencias mediante un lenguaje visual exagerado y surrealista.

La controversia por el uso de inteligencia artificial y el retiro del video

El elemento que más polémica generó fue el uso extensivo de inteligencia artificial en la producción del anuncio. Para su realización, TBWA NEBOKO colaboró con un colectivo internacional de especialistas en IA, la división de innovación de Sweetshop TheGardening.Club y el propio dúo MAMA. Según los responsables del proyecto, la pieza no fue resultado de un proceso automático, sino de miles de interacciones, ajustes narrativos y un trabajo de edición y dirección artística llevado a cabo por profesionales.

No obstante, las críticas no se hicieron esperar. En redes sociales, usuarios cuestionaron que una de las empresas más lucrativas del sector alimentario recurriera a IA generativa para reducir costos en una campaña navideña. La comparación con el reciente anuncio de Coca Cola, también generado con inteligencia artificial y duramente criticado, intensificó el debate.

Ante la reacción negativa, los comentarios del video en YouTube fueron desactivados y, horas después, el anuncio dejó de estar disponible en la plataforma. Actualmente, el video circula principalmente a través de enlaces compartidos por cuentas especializadas y redes sociales. El retiro del video alimentó aún más la discusión sobre la aceptación pública de la inteligencia artificial en la publicidad.

Para algunos, esta campaña anticipa un cambio profundo en la forma de producir anuncios a gran escala. Para otros, plantea preguntas sobre el papel de la creatividad humana y los límites éticos del uso de IA en industrias culturales. Mientras tanto, McDonald's mantiene activa la plataforma "December could use a little McDonald's", complementada con un calendario digital de regalos dentro de su aplicación, aunque el debate sobre su anuncio navideño continúa abierto.