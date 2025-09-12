En tiroteo, abaten a dos maleantes en Villa de Reyes

Dos presuntos delincuentes fueron abatidos durante un enfrentamiento contra elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes los sorprendieron en una casa de seguridad en la comunidad de Coahuila, perteneciente a Villa de Reyes.

La balacera se registró cuando, inicialmente, se reportó que había hombres armados en una vivienda ubicada en la mencionada comunidad, por lo que los agentes policíacos se desplazaron para verificar.

Fue así como se percataron que dentro de la casa había dos individuos, los cuales se negaron a rendirse y al verlos les empezaron a disparar, por lo que así se inició el intercambio de tiros entre los dos bandos.

Tras el intercambio de fuego, los individuos, que fueron identificados como integrantes de un grupo criminal que opera en la zona, fueron abatidos por los agentes policiales y quedaron acribillados en la vivienda, un inmueble de ladrillo con cerca frontal de tarimas que presuntamente era utilizado como casa de seguridad.

El sitio fue asegurado por las corporaciones policiales tanto estatales como de la Guardia Nacional y del Ejército, además personal de Servicios Periciales acudió a realizar una inspección encontrándose diversos cartuchos percutidos y demás indicios de la balacera.

Los cuerpos de los maleantes abatidos fueron recogidos y enviados al Servicio Médico Legista para la autopsia de ley y por ahora no han sido identificados, en tanto la Fiscalía General del Estado inició ya las investigaciones sobre los hechos.