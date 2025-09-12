Va gobierno contra director del ITSLP
La SEGE ha pedido a la SEP el cese de Diego Bárcenas, informó Juan Carlos Torres Cedillo
Luego de la protesta de sindicalizados del Instituto Tecnológico de San Luis Luis (ITSLP), Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), informó que la institución se sumó a la petición de destitución del director, Diego Bárcenas Torres.
Con un bloqueo en carretera a Rioverde, los manifestantes reclamaron jueves y viernes que al interior de la institución existe "terrorismo laboral".
Al respecto, el funcionario estatal aclaró que, si bien el Tecnológico forma parte del sistema federalizado, la SEGE decidió intervenir porque busca que no existan afectaciones a los estudiantes.
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la SEGE/Foto: Pulso
Torres Cedillo informó que el planteamiento de la remoción de Bárcenas Torres ya se oficializó ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), a fin de resolverse de forma inmediata.
Precisó que, a diferencia del directivo, los catedráticos sí han tenido acercamiento con la SEGE, con el objetivo de exponer la situación de acoso laboral y demás irregularidades.
"En ese documento donde pedimos la destitución del director, explicamos la situación que están pasando los profesores", concluyó Torres Cedillo.
