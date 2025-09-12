logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Va gobierno contra director del ITSLP

La SEGE ha pedido a la SEP el cese de Diego Bárcenas, informó Juan Carlos Torres Cedillo

Por Rubén Pacheco

Septiembre 12, 2025 01:43 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Luego de la protesta de sindicalizados del Instituto Tecnológico de San Luis Luis (ITSLP), Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), informó que la institución se sumó a la petición de destitución del director, Diego Bárcenas Torres.

Con un bloqueo en carretera a Rioverde, los manifestantes reclamaron jueves y viernes que al interior de la institución existe "terrorismo laboral".

Al respecto, el  funcionario estatal aclaró que, si bien el Tecnológico forma parte del  sistema federalizado, la SEGE decidió intervenir porque busca que no existan afectaciones a los estudiantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la SEGE/Foto: Pulso 

Torres Cedillo informó que el planteamiento de la remoción de Bárcenas Torres ya se oficializó ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), a fin de resolverse de forma  inmediata.

Precisó que, a diferencia del directivo, los catedráticos sí han tenido acercamiento con la SEGE, con el objetivo de exponer la situación de acoso laboral y demás irregularidades.

"En ese documento donde pedimos la destitución del director, explicamos la situación que están pasando los profesores", concluyó Torres Cedillo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Va gobierno contra director del ITSLP
Va gobierno contra director del ITSLP

Va gobierno contra director del ITSLP

SLP

Rubén Pacheco

La SEGE ha pedido a la SEP el cese de Diego Bárcenas, informó Juan Carlos Torres Cedillo

Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles en el centro: AMHM
Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles en el centro: AMHM

Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles en el centro: AMHM

SLP

Samuel Moreno

Representante del sector, explicó que el 80% de los visitantes llegan a la ciudad por carretera

Espera Noroña acuerdo de Morena, PT y PVEM en SLP para 2027
Espera Noroña acuerdo de Morena, PT y PVEM en SLP para 2027

Espera Noroña acuerdo de Morena, PT y PVEM en SLP para 2027

SLP

Ana Paula Vázquez

El senador admitió que alcanzar la unidad entre partidos ha sido complicado en lo local

Apoya Torres Sánchez a Sara Rocha en Directiva de Congreso
Apoya Torres Sánchez a Sara Rocha en Directiva de Congreso

Apoya Torres Sánchez a Sara Rocha en Directiva de Congreso

SLP

Rubén Pacheco

Dijo que la priista conoce la operatividad legislativa, derivado de su experiencia