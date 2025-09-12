Taxistas se lanzan contra tránsitos en la Alameda

De nueva cuenta, taxistas armaron un sainete con elementos de la Policía Vial Municipal en la alameda Juan Sarabia, enojados porque arrestaron a dos compañeros que se pelearon luego de chocar sus respectivas unidades.

Fue la tarde de este jueves, cuando chocaron por alcance dos taxis, los números 1715 y 3702 que protagonizaron un leve choque por alcance en el lado norte del la alameda, en un área donde normalmente se estacionan a esperar pasaje.

Tras el impacto los dos ruleteros empezaron a discutir y de las palabras pasaron a los golpes, golpeándose mutuamente.

Enmedio de la pelea aparecieron los agentes de la Policía Vial quienes intervinieron para calmar los ánimos pero como los ruleteros no entendían procedieron a arrestarlos y rápidamente se los llevaron a la barandilla para continuar con el trámite legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el lugar se quedaron los dos taxis, uno Volkswagen y el otro KIA, los cuales fueron remolcados con una grúa hacia una pensión particular en tanto se llevan a cabo los trámites legales.

Al percatarse de esta situación, otros ruleteros empezaron a juntarse en el sitio y a gritos y empujones querían evitar que los taxis fueron retirados, aunque los policías municipales no se dejaron amedrentar y finalmente actuaron de acuerdo a la ley.

Por su parte, los ruleteros rijosos fueron puestos a disposición del Juez Cívico en espera que llegaran a un acuerdo respecto a la pelea o de lo contrario serían remitidos ante el Ministerio Público para que se les definiera su situación legal.